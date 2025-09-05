Кваліфікації до Чемпіонату світу-2026. Україна — Франція: онлайн трансляція

У своєму першому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна команда України зіграє проти збірної Франції.

Дивіться онлайн трансляцію матчу Україна — Франція разом із Фокусом.

Україна — Франція: до початку матчу

Циганков і Дубінчак — поза заявкою збірної України на матч із Францією.

"Взагалі збірна Франції — це великий сюрприз. Якого гравця не візьми — це сюрприз. Ми серйозно готуємося. Завтра важлива гра, і я вірю у своїх хлопців. Бачу їхню мотивацію і бажання. Упевнений, що зробимо все можливе", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"Що стосується гри збірної України, то хотів би насамперед відзначити відпрацьовані комбінації цієї команди. Вони несуть елемент несподіванки на самому початку, і це може створити нам завтра певні проблеми", — Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції з футболу.

Україна — Франція: де дивитися

Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".

Україна — Франція Фото: Megogo

Початок трансляції о 21-45.

Україна — Франція: прогноз букмекерів

Вроцлав прийме матч збірної України проти Франції, початок зустрічі заплановано на 21:45.

За оцінками букмекерів, явним фаворитом вважається команда Франції. Котирування розподілилися так: перемога французів — 1.40, нічия — 4.70, успіх України — 8.70. Шанси підопічних Сергія Реброва оцінюють лише в 10%.

Найімовірнішим результатом фахівці називають перемогу Франції з рахунком 2:0, а ймовірними авторами голів вважаються Мбаппе і Тюрам.

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва позмагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Відбір на ЧС-2026 Група D Фото: З відкритих джерел

Національна команда України зіграє по два матчі у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва розпочнуть сьогодні, 5 вересня, номінально домашньою зустріччю проти збірної Франції.