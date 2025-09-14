У Британії знайдено мертвим легендарного боксера Рікі Гаттона

Тіло 46-річного чемпіона світу з боксу виявили в його будинку в Манчестері. Рікі Гаттон лише кілька тижнів тому оголосив, що збирається повернутися на ринг, після того, як у 2012 році його на пенсію відправив український боксер В'ячеслав Сенченко.

Легенду боксу знайшли вранці 14 вересня в його будинку у Великому Манчестері. Журналісти повідомляють, що зовні будівлі виставлено поліцейське оточення, але смерть Рікі Гаттона не розглядають, як підозрілу, пише Daily Mail.

Бій Рікі Гаттона та В'ячеслава Сенченка

Представник поліції Великого Манчестера повідомив: "Офіцери були викликані місцевим жителем на Боулакр-роуд у районі Хайд, Теймсайд, сьогодні о 6:45 ранку, де було виявлено тіло 46-річного чоловіка. Наразі жодних підозрілих обставин не виявлено".

Друзі боксера занепокоїлися напередодні, коли Хаттон не з'явився на захід за участю одного зі своїх боксерів. Після відходу з рингу він зайнявся тренерською діяльністю, але мав повернутися в спорт, запланувавши бій у грудні.

Гаттон, який отримав 2007 року звання MBE за заслуги перед спортом, часто розповідав про свої проблеми з психічним здоров'ям і наркотичною залежністю.

Будучи затятим уболівальником "Манчестер Сіті", він мав бути присутнім на стадіоні "Етіхад" на сьогоднішньому дербі з "Манчестер Юнайтед" і навіть забронював столик у ВІП-зоні.

Рікі Гаттон багаторазово ставав чемпіоном світу і Великої Британії. У нього був син Кемпбелл, який у липні пішов з боксу в 24 роки, щоб стати установником сонячних панелей, і дві доньки, Міллі та Фірн. Він славився своїм агресивним стилем і за свою 15-річну кар'єру здобув 45 перемог із 48 професійних боїв. Серед його найяскравіших досягнень — перемоги над росіянами Костею Цзю та Хосе Луїсом Кастільйо, але поразки від Флойда Мейвезера та Менні Пак'яо стали для нього справжнім розчаруванням.

28 вересня 2012 року Рікі Гаттон зазнав поразки від українського боксера В'ячеслава Сенченка, який відправив його в нокаут. Журналісти говорили, що саме Сенченко відправив Хаттона на пенсію.

В'ячеслав Сенченко відправив Гаттона на пенсію у 2012 році Фото: Скриншот

У липні Гаттон, якому наступного місяця виповнилося б 47 років, оголосив про своє повернення в бокс; його бій з Ейсою Аль Дахом з Об'єднаних Арабських Еміратів був запланований на 2 грудня в Дубаї.

Лише два дні тому Гаттон поділився відеозаписом своїх інтенсивних тренувань із боксерською грушею, готуючись до повернення в бокс.

У 2023 році він випустив особистий документальний фільм, у якому описав свій шлях від маєтку Гатерслі недалеко від Манчестера до виступів на сцені Лас-Вегас-Стріп.

Боротьба Гаттона з психічним здоров'ям посідає чільне місце у фільмі та ілюструє "депресію, залежність і сором", які послідували за його поразками від Мейвезера і Пак'яо.

У ньому відверто розповідається про те, як відчуження від сім'ї впродовж майже десятиліття і розрив із тренером довели його до самого дна і спроби самогубства.

У фільмі Гаттон сказав: "Я був чемпіоном чотири рази, але вважаю себе невдахою. Я не повинен був закінчити так".

