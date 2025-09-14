В Британии найден мертвым легендарный боксер Рики Хаттон

Тело 46-летнего чемпиона мира по боксу обнаружили в его доме в Манчестере. Рики Хаттон всего несколько недель назад объявил, что собирается вернуться на ринг, после того, как в 2012 году его на пенсию отправил украинский боксер Вячеслав Сенченко.

Related video

Легенду бокса нашли утром 14 сентября в его доме в Большом Манчестере. Журналисты сообщают, что снаружи здания выставлено полицейское оцепление, но смерть Рики Хаттона не рассматривают, как подозрительную, пишет Daily Mail.

Бой Рики Хаттона и Вячеслава Сенченко

Представитель полиции Большого Манчестера сообщил: "Офицеры были вызваны местным жителем на Боулакр-роуд в районе Хайд, Теймсайд, сегодня в 6:45 утра, где было обнаружено тело 46-летнего мужчины. В настоящее время никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено".

Друзья боксера забеспокоились накануне, когда Хаттон не явился на мероприятие с участием одного из своих боксеров. После ухода с ринга он занялся тренерской деятельностью, но должен был вернуться в спорт, запланировав бой в декабре.

Хаттон, получивший в 2007 году звание MBE за заслуги перед спортом, часто рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью.

Будучи ярым болельщиком "Манчестер Сити", он должен был присутствовать на стадионе "Этихад" на сегодняшнем дерби с "Манчестер Юнайтед" и даже забронировал столик в ВИП-зоне.

Рики Хаттон многократно становился чемпионом мира и Великобритании. У него был сын Кэмпбелл, который в июле ушел из бокса в 24 года, чтобы стать установщиком солнечных панелей, и две дочери, Милли и Фирн. Он славился своим агрессивным стилем и за свою 15-летнюю карьеру одержал 45 побед из 48 профессиональных боев. Среди его самых ярких достижений — победы над россиянами Костей Цзю и Хосе Луисом Кастильо, но поражения от Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо стали для него настоящим разочарованием.

28 сентября 2012 года Рики Хаттон потерпел поражение от украинского боксера Вячеслава Сенченко, который отправил его в нокаут. Журналисты говорили, что именно Сенченко отправил Хаттона на пенсию.

Вячеслав Сенченко отправил Хаттона на пенсию в 2012 году Фото: Скриншот

В июле Хаттон, которому в следующем месяце исполнилось бы 47 лет, объявил о своем возвращении в бокс; его бой с Эйсой Аль Дахом из Объединенных Арабских Эмиратов был запланирован на 2 декабря в Дубае.

Всего два дня назад Хаттон поделился видеозаписью своих интенсивных тренировок с боксерской грушей, готовясь к возвращению в бокс.

В 2023 году он выпустил личный документальный фильм, в котором описал свой путь от поместья Хаттерсли недалеко от Манчестера до выступлений на сцене Лас-Вегас-Стрип.

Борьба Хаттона с психическим здоровьем занимает видное место в фильме и иллюстрирует "депрессию, зависимость и стыд", последовавшие за его поражениями от Мейвезера и Пакьяо.

В нем откровенно рассказывается о том, как отчуждение от семьи на протяжении почти десятилетия и разрыв с тренером довели его до самого дна и попытки самоубийства.

В фильме Хаттон сказал: "Я был чемпионом четыре раза, но считаю себя неудачником. Я не должен был закончить так".

Напомним, всемирная боксерская организация (WBO) направила официальное требование чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику. Там хотят получить от украинского чемпиона новые медицинские документы, которые подтвердят характер его травмы спины и сроки восстановления.

А недавно Александр Усик рассказывал о секретном ударе под названием "Иван", которым он отправил Дюбуа в нокаут в пятом раунде.