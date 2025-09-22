У Парижі вручать премію "Золотий м'яч-2025" найкращому футболісту: де і коли дивитися церемонію
Увечері 22 вересня відбудеться важлива подія у світі футболу — вручення премії "Золотий м'яч-2025". В Україні транслюватимуть захід о 21:00 за Києвом.
Урочиста церемонія відбудеться в паризькому театрі "Шатле" о 21:00 за київським часом. Спеціальним гостем вечора стане легенда футболу, бразилець Роналдіньо — саме він і вручить "Золотий м'яч" переможцю, повідомило видання Goal.
Усман Дембеле, футболіст французького ПСЖ, переможця Ліги чемпіонів і фіналіста Клубного чемпіонату світу, вважається головним фаворитом перегонів за нагороду. За ним іде іспанець Ламін Ямаль, вінгер клубу "Барселона" і збірної Іспанії.
На третьому місці — португалець Вітінья з ПСЖ.
Список номінантів і прогнози букмекерів на отримання премії "Золотий м'яч"
Топ-10 футболістів, які мають шанси виграти "Золотий м'яч", виглядає так:
- Усман Дембеле ("ПСЖ"),
- Ламін Ямаль ("Барселона"),
- Вітінья ("ПСЖ"),
- Рафінья ("Барселона"),
- Мохамед Салах ("Ліверпуль"),
- Дезіре Дуе ("ПСЖ"),
- Хвіча Кварацхелія ("ПСЖ"),
- Кіліан Мбаппе ("Реал"),
- Нуно Мендеш ("ПСЖ"),
- Ахраф Хакімі ("ПСЖ").
Де і коли дивитися "Золотий м'яч-2025"
Права на показ трансляції в Україні отримав медіасервіс MEGOGO. Дивитися церемонію можна на OTT-платформі з підпискою "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Крім цього, пряма трансляція доступна на YouTube-каналі "MEGOGO СПОРТ". Для глядачів з України церемонію коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Кравченко, початок трансляції — о 21:00 за Києвом.
Як присуджують премію "Золотий м'яч"?
Премію "Золотий м'яч" присуджують за індивідуальні та командні досягнення, а також чесну гру. Представники від топ-100 країн в останньому рейтингу ФІФА серед чоловіків вирішуватимуть, кому дістанеться нагорода.
Журі розподіляють бали між десяткою найкращих футболістів, обраних із тридцяти у фінальному списку.
Нагадаємо, володарем "Золотого м'яча-2024" став іспанський футболіст Родрі, півзахисник англійського "Манчестер Сіті". У списку претендентів був гравець збірної України Артем Довбик.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в грудні 2024 року привозив в Україну "Золотий м'яч", який він отримав 20 років тому.