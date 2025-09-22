В Париже вручат премию "Золотой мяч-2025" лучшему футболисту: где и когда смотреть церемонию

Вечером 22 сентября пройдет важное событие в мире футбола — вручение премии "Золотой мяч-2025". В Украине будут транслировать мероприятие в 21:00 по Киеву.

Related video

Торжественная церемония пройдет в парижском театре "Шатле" в 21:00 по киевскому времени. Специальным гостем вечера станет легенда футбола, бразилец Роналдиньо — именно он и вручит "Золотой мяч" победителю, сообщило издание Goal.

Усман Дембеле, футболист французского ПСЖ, победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира, считается главным фаворитом гонки за награду. За ним следует испанец Ламин Ямаль, вингер клуба "Барселона" и сборной Испании.

На третьем месте — португалец Витинья из ПСЖ.

Список номинантов и прогнозы букмекеров на получение премии "Золотой мяч"

Топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", выглядит так:

Усман Дембеле ("ПСЖ"),

Ламин Ямаль ("Барселона"),

Витинья ("ПСЖ"),

Рафинья ("Барселона"),

Мохамед Салах ("Ливерпуль"),

Дезире Дуэ ("ПСЖ"),

Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"),

Килиан Мбаппе ("Реал"),

Нуно Мендеш ("ПСЖ"),

Ахраф Хакими ("ПСЖ").

Усман Дембеле считается главным фаворитом гонки за "Золотой мяч"

Где и когда смотреть "Золотой мяч-2025"

Права на показ трансляции в Украине получил медиасервис MEGOGO. Смотреть церемонию можно на OTT-платформе с подпиской "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Кроме этого, прямая трансляция доступна на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ". Для зрителей из Украины церемонию будет комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко, начало трансляции — в 21:00 по Киеву.

Как присуждают премию "Золотой мяч"?

Премию "Золотой мяч" присуждают за индивидуальные и командные достижения, а также честную игру. Представители от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин будут решать, кому достанется награда.

Жюри распределяют баллы между десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке.

Напомним, обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский футболист Родри, полузащитник английского "Манчестер Сити". В списке претендентов был игрок сборной Украины Артем Довбик.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в декабре 2024 года привозил в Украину "Золотой мяч", который он получил 20 лет назад.