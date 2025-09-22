Поддержите нас UA
В Париже вручат премию "Золотой мяч-2025" лучшему футболисту: где и когда смотреть церемонию

Усман Дембеле и Ламин Ямаль фавориты Золотой мяч
Усман Дембеле и Ламин Ямаль являются фаворитами премии Золотой мяч-2025 | Фото: Getty

Вечером 22 сентября пройдет важное событие в мире футбола — вручение премии "Золотой мяч-2025". В Украине будут транслировать мероприятие в 21:00 по Киеву.

Торжественная церемония пройдет в парижском театре "Шатле" в 21:00 по киевскому времени. Специальным гостем вечера станет легенда футбола, бразилец Роналдиньо — именно он и вручит "Золотой мяч" победителю, сообщило издание Goal.

Усман Дембеле, футболист французского ПСЖ, победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира, считается главным фаворитом гонки за награду. За ним следует испанец Ламин Ямаль, вингер клуба "Барселона" и сборной Испании.

На третьем месте — португалец Витинья из ПСЖ.

Список номинантов и прогнозы букмекеров на получение премии "Золотой мяч"

Топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", выглядит так:

  • Усман Дембеле ("ПСЖ"),
  • Ламин Ямаль ("Барселона"),
  • Витинья ("ПСЖ"),
  • Рафинья ("Барселона"),
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль"),
  • Дезире Дуэ ("ПСЖ"),
  • Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"),
  • Килиан Мбаппе ("Реал"),
  • Нуно Мендеш ("ПСЖ"),
  • Ахраф Хакими ("ПСЖ").
Усман Дембеле считается главным фаворитом гонки за "Золотой мяч"

Где и когда смотреть "Золотой мяч-2025"

Права на показ трансляции в Украине получил медиасервис MEGOGO. Смотреть церемонию можно на OTT-платформе с подпиской "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Кроме этого, прямая трансляция доступна на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ". Для зрителей из Украины церемонию будет комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко, начало трансляции — в 21:00 по Киеву.

Как присуждают премию "Золотой мяч"?

Премию "Золотой мяч" присуждают за индивидуальные и командные достижения, а также честную игру. Представители от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин будут решать, кому достанется награда.

Жюри распределяют баллы между десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке.

Напомним, обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский футболист Родри, полузащитник английского "Манчестер Сити". В списке претендентов был игрок сборной Украины Артем Довбик.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в декабре 2024 года привозил в Украину "Золотой мяч", который он получил 20 лет назад.