В Париже вручат премию "Золотой мяч-2025" лучшему футболисту: где и когда смотреть церемонию
Вечером 22 сентября пройдет важное событие в мире футбола — вручение премии "Золотой мяч-2025". В Украине будут транслировать мероприятие в 21:00 по Киеву.
Торжественная церемония пройдет в парижском театре "Шатле" в 21:00 по киевскому времени. Специальным гостем вечера станет легенда футбола, бразилец Роналдиньо — именно он и вручит "Золотой мяч" победителю, сообщило издание Goal.
Усман Дембеле, футболист французского ПСЖ, победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира, считается главным фаворитом гонки за награду. За ним следует испанец Ламин Ямаль, вингер клуба "Барселона" и сборной Испании.
На третьем месте — португалец Витинья из ПСЖ.
Список номинантов и прогнозы букмекеров на получение премии "Золотой мяч"
Топ-10 футболистов, имеющими шансы выиграть "Золотой мяч", выглядит так:
- Усман Дембеле ("ПСЖ"),
- Ламин Ямаль ("Барселона"),
- Витинья ("ПСЖ"),
- Рафинья ("Барселона"),
- Мохамед Салах ("Ливерпуль"),
- Дезире Дуэ ("ПСЖ"),
- Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"),
- Килиан Мбаппе ("Реал"),
- Нуно Мендеш ("ПСЖ"),
- Ахраф Хакими ("ПСЖ").
Где и когда смотреть "Золотой мяч-2025"
Права на показ трансляции в Украине получил медиасервис MEGOGO. Смотреть церемонию можно на OTT-платформе с подпиской "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.
Кроме этого, прямая трансляция доступна на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ". Для зрителей из Украины церемонию будет комментировать Вадим Шевякин и Виталий Кравченко, начало трансляции — в 21:00 по Киеву.
Как присуждают премию "Золотой мяч"?
Премию "Золотой мяч" присуждают за индивидуальные и командные достижения, а также честную игру. Представители от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин будут решать, кому достанется награда.
Жюри распределяют баллы между десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке.
Напомним, обладателем "Золотого мяча-2024" стал испанский футболист Родри, полузащитник английского "Манчестер Сити". В списке претендентов был игрок сборной Украины Артем Довбик.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в декабре 2024 года привозил в Украину "Золотой мяч", который он получил 20 лет назад.