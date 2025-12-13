Україна без Криму: ФБУ потрапила в скандал через публікацію в соцмережах

Федерація біатлону України (ФБУ) оскандалилася після того, як напередодні опублікувала результати чоловічого спринту 2 етапу Кубка світу в Хохфільцені (Австрія), розмістивши на інфографіці мапу, де Україна зображена без Криму.

Уже наступного дня у ФБУ визнали помилку і вибачилися, опублікувавши з цього приводу офіційну заяву.

У публікації йдеться про те, що для створення графіки було використано редактор Canva, що містить набір стандартних графічних елементів, включно з локаціями міст і країн:

"У даному випадку було задано запит на локацію "Австрія", проте ми не достатньо уважно переглянули цю графіку і не помітили, що на цій графіці присутня карта України без території Автономної Республіки Крим. Це наша помилка, ми її визнаємо і гарантуємо більш уважне ставлення до графічних елементів. Графіку ми видаляємо і приносимо свої вибачення всім за це ганебне недопрацювання. Крим — це Україна!"

Відео дня

Також автори публікації додали, що Федерація звернулася з відповідним запитом до сервісу підтримки редактора Canva, щоб ця помилка в графіку з їхнього боку теж була виправлена.

Президент ФБУ Іван Крулько теж підтвердив інцидент і спочатку запевняв, що публікацію не видалятимуть, але її все ж прибрали зі сторінок Федерації.

Після скандалу графіку зі сторінок ФБУ прибрали

"Мені пояснили, що це редактор "Canva", який автоматично дає графіку за місцем знаходження. Тому такий трапився неприємний момент. У нас немає десяти людей, які можуть робити перевірку. У нас маленький офіс федерації, де одна людина виконує 150 справ. У нас громадська організація, я не можу знайти штат, щоб у нас сиділо", — заявив він ресурсу "Чемпіон".

Журналісти з'ясували, що сторінки ФБУ в соцмережах веде пресаташе Анастасія Гусарєва, яка до 2022 року працювала на проросійських телеканалах NewsOne і НАШ. З березня 2025 року вона працює ведучою політичного YouTube-каналу "Суперпозиція"

Анастасія Гусарєва Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, у популярному вечірньому шоу США показали карту України без Криму. Те ж зробив і "Квартал 95".

Також повідомлялося, що FIFA зганьбилася, показавши неправдиву карту України під час жеребкування.