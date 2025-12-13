Підтримайте нас RU
Україна без Криму: ФБУ потрапила в скандал через публікацію в соцмережах

ФБУ показала Україну без Криму
Крим "зник" з карти, опублікованої ФБУ | Фото: Flickr

Федерація біатлону України (ФБУ) оскандалилася після того, як напередодні опублікувала результати чоловічого спринту 2 етапу Кубка світу в Хохфільцені (Австрія), розмістивши на інфографіці мапу, де Україна зображена без Криму.

Уже наступного дня у ФБУ визнали помилку і вибачилися, опублікувавши з цього приводу офіційну заяву.

У публікації йдеться про те, що для створення графіки було використано редактор Canva, що містить набір стандартних графічних елементів, включно з локаціями міст і країн:

"У даному випадку було задано запит на локацію "Австрія", проте ми не достатньо уважно переглянули цю графіку і не помітили, що на цій графіці присутня карта України без території Автономної Республіки Крим. Це наша помилка, ми її визнаємо і гарантуємо більш уважне ставлення до графічних елементів. Графіку ми видаляємо і приносимо свої вибачення всім за це ганебне недопрацювання. Крим — це Україна!"

Також автори публікації додали, що Федерація звернулася з відповідним запитом до сервісу підтримки редактора Canva, щоб ця помилка в графіку з їхнього боку теж була виправлена.

Президент ФБУ Іван Крулько теж підтвердив інцидент і спочатку запевняв, що публікацію не видалятимуть, але її все ж прибрали зі сторінок Федерації.

ФБУ показала Україну без Криму
Після скандалу графіку зі сторінок ФБУ прибрали

"Мені пояснили, що це редактор "Canva", який автоматично дає графіку за місцем знаходження. Тому такий трапився неприємний момент. У нас немає десяти людей, які можуть робити перевірку. У нас маленький офіс федерації, де одна людина виконує 150 справ. У нас громадська організація, я не можу знайти штат, щоб у нас сиділо", — заявив він ресурсу "Чемпіон".

Журналісти з'ясували, що сторінки ФБУ в соцмережах веде пресаташе Анастасія Гусарєва, яка до 2022 року працювала на проросійських телеканалах NewsOne і НАШ. З березня 2025 року вона працює ведучою політичного YouTube-каналу "Суперпозиція"

ФБУ показала Україну без Криму
Анастасія Гусарєва
Фото: З відкритих джерел

