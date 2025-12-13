Украина без Крыма: ФБУ попала в скандал из-за публикации в соцсетях

Федерация биатлона Украины (ФБУ) оскандалилась после того, как накануне опубликовала результаты мужского спринта 2 этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), разместив на инфографике карту, где Украина изображена без Крыма.

Уже на следующий день в ФБУ признали ошибку и извинились, опубликовав по этому случаю официальное заявление.

В публикации говорится, что для создания графики был использован редактор Canva, содержащий набор стандартных графических элементов, включая локации городов и стран:

"В данном случае был задан запрос на локацию "Австрия", однако мы не достаточно внимательно просмотрели эту графику и не заметили, что на этой графике присутствует карта Украины без территории Автономной Республики Крым. Это наша ошибка, мы ее признаем и гарантируем более внимательное отношение к графическим элементам. Графику мы удаляем и приносим свои извинения всем за эту позорную недоработку. Крым – это Украина!"

Відео дня

Также авторы публикации добавили, что Федерация обратилась с соответствующим запросом в сервис поддержки редактора Canva, чтобы эта ошибка в графике с их стороны тоже была исправлена.

Президент ФБУ Иван Крулько тоже подтвердил инцидент и поначалу уверял, что публикацию удалять не будут, но ее все же убрали со страниц Федерации.

После скандала графику со страниц ФБУ убрали

"Мне объяснили, что это редактор "Canva", который автоматически дает графику по месту нахождения. Поэтому такой случился неприятный момент. У нас нет десяти человек, которые могут делать проверку. У нас маленький офис федерации, где один человек выполняет 150 дел. У нас общественная организация, я не могу найти штат, чтобы у нас сидело", – заявил он ресурсу "Чемпион".

Журналисты выяснили, что страницы ФБУ в соцсетях ведет пресс-атташе Анастасия Гусарева, которая до 2022 года работала на пророссийских телеканалах NewsOne и НАШ. С марта 2025 года она работает ведущей политического YouTube-канала "Суперпозиция"

Анастасия Гусарева Фото: Из открытых источников

Напомним, в популярном вечернем шоу США показали карту Украины без Крыма. То же сделал и "Квартал 95".

Также сообщалось, что FIFA опозорилась, показав ложную карту Украины во время жеребьевки.