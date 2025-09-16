"Вдохновляет мир": в популярном вечернем шоу США показали карту Украины без Крыма (видео)

В популярном американском вечернем шоу "The Late Show with Stephen Colbert", которое выходит на телеканале CBS, показали карту Украины без полуострова Крым.

Внимание на то, что Украина была изображена на карте без Крыма, обратило UNITED24 Media, которое обнародовало соответствующее сообщение в Instagram, тегнув именно шоу и его ведущего Стивена Колбера.

"Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие мелкие ошибки имеют значение. Россия систематически использует такие "карты без Крыма" в рамках своей пропаганды", — говорится в заметке.

Карта Украины без Крыма появляется в тот момент, когда Стивен Колбер рассказывает о нападении РФ на украинцев.

"Украина вдохновляет мир героической борьбой под руководством Владимира Зеленского", — говорит Колбер в момент, когда рядом появляется карта без Крыма.

После этих слов в зале звучат громкие аплодисменты.

На момент публикации материала ни продюсеры шоу, ни ведущий не отреагировали на замечания украинской стороны.

Напомним, в декабре 2024 года Международная федерация футбола показала карту Украины без Крыма.

В том же месяце "Квартал 95" также показал Украину без Крыма.