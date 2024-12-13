Украина без Крыма: FIFA опозорилась, показав ложную карту во время жеребьевки (скриншот)

Международная федерация футбола хотела объяснить, какие страны не могут играть на чемпионате друг против друга, и показала Беларусь с Украиной без оккупированного Россией полуострова.

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Международная федерация футбольных ассоциаций показала карту Европы с Украиной без Крыма во время жеребьевки квалификации чемпионата мира 2026 года, которая проходила сегодня в штаб-квартире организации в Цюрихе (Швейцария). Карту можно увидеть на видео с объяснениями ключевых моментов жеребьевки на сайте FIFA.

В ходе жеребьевки организация хотела напомнить, сборные каких стран не могут играть друг против друга во время чемпионата. Для наглядности показали карту Европы, на которой акцентировали, что Украина не может встретиться с Беларусью. При этом территорию Украины обозначили без оккупированного РФ полуострова Крым.

Во время жеребьевки на ЧМ-2026 FIFA показала Украину без аннексированного Крыма Фото: fifa.com

Отметим, Российскую Федерацию в этом году к участию в чемпионате не допустили.

В ФИФА сообщают, что отборочный групповой этап УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года. Его проведут в привычном формате с 12 группами по четыре или пять команд, и победители групп получат места на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

Предварительные результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу Фото: Скриншот

В соцсетях 13 декабря сообщали, что на матче испанского "Реал Сосьедад" с киевским "Динамо" на стадионе Reale Arena в Сан-Себастьяне заметили флаг боевиков "ДНР". Флагом размахивали молодые фанаты "Реал Сосьедада".

Напомним, 11 декабря в СМИ назвали 6 стран, где пройдут Чемпионаты мира по футболу в 2030 и 2034 годах. В частности, после отказа Австралии подавать заявку было принято решение, что в 2034 году событие примет Саудовская Аравия.