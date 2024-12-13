Україна без Криму: FIFA зганьбилася, показавши хибну мапу під час жеребкування (скриншот)

Міжнародна федерація футболу хотіла пояснити, які країни не можуть грати на чемпіонаті одна проти одної, та показала Білорусь з Україною без окупованого Росією півострова.

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Міжнародна федерація футбольних асоціацій показала мапу Європи з Україною без Криму під час жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, яке проходило сьогодні в штаб-квартирі організації в Цюріху (Швейцарія). Мапу можна побачити на відео з поясненнями ключових моментів жеребкування на сайті FIFA.

В ході жеребкування організація хотіла нагадати, збірні яких країн не можуть грати одна проти одної під час чемпіонату. Для наочності показали карту Європи, на якій акцентували, що Україна не може зустрітися з Білоруссю. При цьому територію України позначили без окупованого РФ півострова Крим.

Під час жеребкування на ЧС-2026 FIFA показала Україну без анексованого Криму Фото: fifa.com

Зазначимо, Російську Федерацію цього року до участі в чемпіонаті не допустили.

У ФІФА повідомляють, що відбірковий груповий етап УЄФА розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Його проведуть у звичному форматі з 12 групами по чотири чи п’ять команд, і переможці груп отримають місця на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Попередні результати жеребкування ЧС-2026 з футболу Фото: Скриншот

У соцмережах 13 грудня повідомляли, що на матчі іспанського "Реал Сосьєдад" з київським "Динамо" на стадіоні Reale Arena в Сан-Себастьяні помітили прапор бойовиків "ДНР". Прапором розмахували молоді фанати "Реал Сосьєдаду".

Нагадаємо, 11 грудня у ЗМІ назвали 6 країн, де пройдуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 і 2034 роках. Зокрема, після відмови Австралії подавати заявку було ухвалено рішення, що у 2034 році подію прийме Саудівська Аравія.