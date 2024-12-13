Вболівальники клубу "Реал Сосьєдад" розмахували прапором проросійських терористів, святкуючи забитий гол у ворота українського клубу.

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У четвер, 12 грудня, під час зустрічі іспанського футбольного клубу "Реал Сосьєдад" та київського "Динамо" на трибуні Reale Arena помітили прапор бойовиків "ДНР". Про це повідомляє паблік ZoryaLondonsk у соцмережі Twitter/Х.

На оприлюднених кадрах помітно, як молоді вболівальники команди із Сан-Себастьяна святкують один із голів у ворота киян, розмахуючи прапором бойовиків "ДНР".

Фанати розмахуюь прапором "ДНР" Фото: Скріншот

"Подивіться на це, подивіться", — говорить коментатор за кадром.

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"Як і очікувалося, фанати Real Sociedad цього вечора зганьбилися", — констатують свідки.

Також висловлюється сподівання, що УЄФА та FARE (Football Against Racism in Europe), тобто мережа, яка бореться проти расизму і ксенофобії в європейському футболі, розслідуватимуть цей інцидент і покарають винних.

Нагадаємо, київське "Динамо" з рахунком "0:3" програло свій шостий матч поспіль у Лізі Європи, цього разу — на виїзді іспанському "Реал Сосьєдаду". Головною дійовою особою у складі киян став голкіпер Георгій Бущан, якому неодноразово доводилося рятувати команду від ще більш розгромного рахунку.

Також Фокус інформував, що профільне іспанське спортивне видання Marca продемонструвало рівень своєї професійності, написавши, що український клуб "Динамо" (Київ) має стосунок до столиці Росії.