Болельщики клуба "Реал Сосьедад" размахивали флагом пророссийских террористов, празднуя забитый гол в ворота украинского клуба.

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В четверг, 12 декабря, во время встречи испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" и киевского "Динамо" на трибуне Reale Arena заметили флаг боевиков "ДНР". Об этом сообщает паблик ZoryaLondonsk в соцсети Twitter/Х.

На обнародованных кадрах заметно, как молодые болельщики команды из Сан-Себастьяна празднуют один из голов в ворота киевлян, размахивая флагом боевиков "ДНР".

Фанаты размахивают флагом "ДНР" Фото: Скриншот

"Посмотрите на это, посмотрите", — говорит комментатор за кадром.

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"Как и ожидалось, фанаты Real Sociedad в этот вечер опозорились", — констатируют свидетели.

Также выражается надежда, что УЕФА и FARE (Football Against Racism in Europe), то есть сеть, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе, будут расследовать этот инцидент и накажут виновных.

Напомним, киевское "Динамо" со счетом "0:3" проиграло свой шестой матч подряд в Лиге Европы, на этот раз — на выезде испанскому "Реал Сосьедаду". Главным действующим лицом в составе киевлян стал голкипер Георгий Бущан, которому неоднократно приходилось спасать команду от еще более разгромного счета.

Также Фокус информировал, что профильное испанское спортивное издание Marca продемонстрировало уровень своей профессиональности, написав, что украинский клуб "Динамо" (Киев) имеет отношение к столице России.