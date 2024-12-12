"Реал Сосьедад" – "Динамо": что известно перед последним матчем киевлян в Лиге Европы 2024

Киевское "Динамо" находится на последнем, 36-м месте в Лиге Европы. Без набранных очков, но с одним голом, который забили в предыдущем поединке. Испанцы считаются фаворитами противостояния.

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В четверг, 12 декабря, Киевское "Динамо" сыграет последний сво матч в Лиге Европы в 2024 году. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Футболисты Александра Шовковского в выездном матче будут противостоять испанскому "Реал Сосьедаду". Свои выступления во втором по значимости турнире Старого света киевляне продолжат в середине января 2025.

Поединок состоится на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне. Фокус ведет текстовую трансляцию матча "Реал Сосьедад" — "Динамо" Киев.

Реал Сосьедад — Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Прямая трансляция матча "Реал Сосьедд" — "Динамо" Киев в Украине будет доступна на канале сервиса Megogo — "Megogo Футбол 1". За час до игры стартует аналитическая студия с ведущими и экспертами.

Комментаторы встречи — Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. Гости студии — Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

Реал Сосьедад — Динамо: прогноз

"Реал Сосьедад" — "Динамо" Киев

Баскский клуб считается заведомым фаворитом предстоящей игры. На победу "Реала Сосьедада" принимают ставку — 1,25. Ничья — 5,50. Победа украинцев — 13,00.

Матч Реал Сосьедад — Динамо: судьи

Поединок в Сан-Себастьяне обслужит немецкая бригада арбитров под руководством Харм Осмерса. Лайнсмены — Доминик Шааль и Штефан Лупп. Четвертый рефери — Флориан Экснер. Арбитр VAR — Беньямин Бранд.

Возможные составы команд:

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро – Фернандо Арамбуру, Игор Субельдия, Найеф Агерд, Хави Лопес – Такэфуса Кубо, Хон Андер Оласогости, Браис Мендес – Микель Оярсабаль, Лука Сучич, Шеральдо Беккер.

"Динамо": Георгий Бущан – Александр Тымчик, Денис Попов, Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко – Владимир Бражко, Николай Михайленко – Влдислав Кабаев, Витлий Буяльский, Назарий Волошин – Владислав Ванат.

Динамо Киев в турнирной таблице Лиги Европы

Динамо Киев в таблице Лиги Европы

"Динамо" находится на последнем, 36-м месте в турнирной таблице Лиги Европы. Без набранных очков, но с одним голом, который забили в четвертой своей игре. У испанцев — семь пунктов после пяти матчей. Команды пока не встречались друг с другом.

Напомним, что испанские СМИ опозорились перед матчем киевского "Динамо".

Также сообщалось, что "Шахтер" проиграл "Баварии" 1-5 и опустился на 27-ю строчку в таблице Лиги Европы.