"Реал Сосьєдад" — "Динамо": що відомо перед останнім матчем киян у Лізі Європи 2024

Київське "Динамо" перебуває на останньому, 36-му місці в Лізі Європи. Без набраних очок, але з одним голом, який забили в попередньому поєдинку. Іспанці вважаються фаворитами протистояння.

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У четвер, 12 грудня, Київське "Динамо" зіграє останній свій матч у Лізі Європи у 2024 році. Початок — о 22:00 за київським часом. Футболісти Олександра Шовковського у виїзному матчі протистоятимуть іспанському "Реал Сосьєдаду". Свої виступи у другому за значущістю турнірі Старого світу кияни продовжать у середині січня 2025 року.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аноета" в Сан-Себастьяні. Фокус веде текстову трансляцію матчу "Реал Сосьєдад" — "Динамо" Київ.

Реал Сосьєдад — Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

Пряма трансляція матчу "Реал Сосьєдд" — "Динамо" Київ в Україні буде доступна на каналі сервісу Megogo — "Megogo Футбол 1". За годину до гри стартує аналітична студія з ведучими та експертами.

Коментатори зустрічі — Вадим Шевякін і Віталій Кравченко. Гості студії — Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.

Реал Сосьєдад — Динамо: прогноз

"Реал Сосьєдад" — "Динамо" Київ

Баскський клуб вважається явним фаворитом гри. На перемогу "Реала Сосьєдада" приймають ставку — 1,25. Нічия — 5,50. Перемога українців — 13,00.

Матч Реал Сосьєдад — Динамо: судді

Поєдинок у Сан-Себастьяні обслужить німецька бригада арбітрів під керівництвом Харм Осмерса. Лайнсмени — Домінік Шааль і Штефан Лупп. Четвертий рефері — Флоріан Екснер. Арбітр VAR — Беньямін Бранд.

Можливі склади команд:

"Реал Сосьєдад": Алекс Реміро — Фернандо Арамбуру, Ігор Субельдія, Найєф Агерд, Хаві Лопес — Такефуса Кубо, Хон Андер Оласогості, Браїс Мендес — Мікель Оярсабаль, Лука Сучич, Шеральдо Беккер.

"Динамо": Георгій Бущан — Олександр Тимчик, Денис Попов, Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко — Володимир Бражко, Микола Михайленко — Владислав Кабаєв, Вітлій Буяльський, Назарій Волошин — Владислав Ванат.

Динамо Київ у турнірній таблиці Ліги Європи

Динамо Київ у таблиці Ліги Європи

"Динамо" перебуває на останньому, 36-му місці в турнірній таблиці Ліги Європи. Без набраних очок, але з одним голом, який забили в четвертій своїй грі. В іспанців — сім пунктів після п'яти матчів. Команди поки що не зустрічалися одна з одною.

Нагадаємо, що іспанські ЗМІ зганьбилися перед матчем київського "Динамо".

Також повідомлялося, що "Шахтар" програв "Баварії" 1-5 і опустився на 27-й рядок у таблиці Ліги Європи.