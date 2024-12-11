Реал Сосьєдад — Динамо: де дивитися, прогноз на останній матч "Динамо" в Лізі Європи у 2024 році

Баскська команда вважається беззаперечним фаворитом матчу проти "Динамо". На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,28. Перемогу "Динамо" оцінюють із коефіцієнтом 12,00.

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Київське "Динамо" у четвер, 12 грудня, в іспанському Сан-Себастьяні зіграє проти місцевого "Реал Сосьєдаду". Матч прийматиме стадіон "Аноета". Початок — о 22:00 за київським часом.

Після п'яти матчів кияни перебувають на останньому, 36-му місці в турнірній таблиці та поки що йдуть без очок. У попередніх матчах були поразки від таких команд, як "Лаціо", "Гоффенгайм", "Рома", "Ференцварош" і "Вікторія" Пльзень, у ворота якої підопічні Олександра Шовковського забили свій перший гол у розіграші Ліги Європи.

"Реал Сосьєдад" посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці Ліги Європи з 7 очками.

"Динамо" в таблиці Ліги Європи

"Реал Сосьєдад" у таблиці Ліги Європи

Де дивитися матч Реал Сосьєдад — Динамо

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Матч Реал Сосьєдад — Динамо: прогноз

Баскська команда вважається беззаперечним фаворитом майбутньої зустрічі. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,28. Нічия — 5,50. Перемога "Динамо" — 12,00.

Нагадаємо, що напередодні, 10 грудня, "Шахтар" був розгромлений "Баварією" і після 1-5 опустився на 27-й рядок турнірної таблиці Ліги чемпіонів.

Також повідомлялося, що Шевченко привіз в Україну "Золотий м'яч", на який охочі можуть подивитися.