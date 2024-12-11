Реал Сосьедад — Динамо: где смотреть, прогноз на последний матч "Динамо" в Лиги Европы в 2024 году

Баскская команда считается безоговорочным фаворитом матча против "Динамо". На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Победу "Динамо" оценивают с коэффициентом 12,00.

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Киевское "Динамо" в четверг, 12 декабря, в испанском Сан-Себастьяне сыграет против местного "Реал Сосьедада". Матч примет стадион "Аноэта". Начало — в 22:00 по киевскому времени.

После пяти матчей киевляне находятся на последнем, 36-е месте в турнирной таблице и пока идут без очков. В предыдущих матчах были поражения от таких команд, как "Лацио", "Хоффенхайм", "Рома", "Ференцварош" и "Виктория" Пльзень, в ворота которой подопечные Александра Шовковского забили свой первый гол в розыгрыше Лиги Европы.

"Реал Сосьедад" занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Лиги Европы с 7 очками.

"Динамо" в таблице Лиги Европы

"Реал Сосьедад" в таблице Лиги Европы

Где смотреть матч Реал Сосьедад — Динамо

Права на показ матчей Лиги Европы, как и Лиги чемпионов в Украине принадлежат медиасервису Megogo.

Матч Реал Сосьедад — Динамо: прогноз

Баскская команда считается безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Ничья — 5,50. Победа "Динамо" — 12,00.

Напомним, что накануне, 10 декабря "Шахтер" был разгромлен "Баварией" и после 1-5 опустился на 27-ю строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов.

Также сообщалось, что Шевченко привез в Украину "Золотой мяч", на который желающие могут посмотреть.