"Динамо" — "Реал Сосьедад": шестое поражение кряду вице-чемпиона Украины в Лиге Европы
Главным действующим лицом в составе киевлян, уже традиционно, в еврокубках был голкипер Георгий Бущан, которому неоднократно приходилось спасать команду от еще более разгромного счета.
Киевское "Динамо" проиграло свой шестой матч кряду в Лиге Европы. В этот раз — на выезде испанскому "Реал Сосьедаду". Фокус подытожил самые важные события в матче.
Счет был открыл с пенальти на 18-й минуте, назначенный за фол защитника "Динамо" Дениса Попова в своей штрафной площади.
Бущан отразил первый удар Оярсабаля, но баск первым подоспел к мячу и добил его в сетку под перекладину.
На 24-й минуте Шеральдо Беккер завершил размашистую атаку у ворот динамовцев ударом под перекладину — Бущан был бессилен что-либо сделать.
Еще в первом тайме сан-себастьянцы довели счет до разгромного. Все тот же Оярсабаль получил мяч от японца Кубо, переиграл Попова и пробил мимо Бущана.
Во второй половине встречи киевляне провели все же больше времени на половине поля "Реала", но забить хотя бы один мяч не удалось.
Лучшими в составе хозяев были Такефуса Кубо и Микель Оярсабаль.
Напомним, что "Шахтер" проиграл свой матч в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии" со счетом 1-5. Украинский чемпион первым открыл счет в матче, но впоследствии немцы быстро сравняли.
Ранее сообщалось о том, на каком месте в Лиге чемпионов находится донецкий "Шахтер".