"Динамо" — "Реал Сосьедад": шестое поражение кряду вице-чемпиона Украины в Лиге Европы

Главным действующим лицом в составе киевлян, уже традиционно, в еврокубках был голкипер Георгий Бущан, которому неоднократно приходилось спасать команду от еще более разгромного счета.

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Киевское "Динамо" проиграло свой шестой матч кряду в Лиге Европы. В этот раз — на выезде испанскому "Реал Сосьедаду". Фокус подытожил самые важные события в матче.

Счет был открыл с пенальти на 18-й минуте, назначенный за фол защитника "Динамо" Дениса Попова в своей штрафной площади.

Микель Оярсабаль, автор дубля

Бущан отразил первый удар Оярсабаля, но баск первым подоспел к мячу и добил его в сетку под перекладину.

На 24-й минуте Шеральдо Беккер завершил размашистую атаку у ворот динамовцев ударом под перекладину — Бущан был бессилен что-либо сделать.

Еще в первом тайме сан-себастьянцы довели счет до разгромного. Все тот же Оярсабаль получил мяч от японца Кубо, переиграл Попова и пробил мимо Бущана.

Во второй половине встречи киевляне провели все же больше времени на половине поля "Реала", но забить хотя бы один мяч не удалось.

Лучшими в составе хозяев были Такефуса Кубо и Микель Оярсабаль.

Напомним, что "Шахтер" проиграл свой матч в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии" со счетом 1-5. Украинский чемпион первым открыл счет в матче, но впоследствии немцы быстро сравняли.

Ранее сообщалось о том, на каком месте в Лиге чемпионов находится донецкий "Шахтер".