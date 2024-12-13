"Динамо" — "Реал Сосьєдад": шоста поразка поспіль віце-чемпіона України в Лізі Європи

Головною дійовою особою у складі киян, уже традиційно, в єврокубках був голкіпер Георгій Бущан, якому неодноразово доводилося рятувати команду від ще більш розгромного рахунку.

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Київське "Динамо" програло свій шостий матч поспіль у Лізі Європи. Цього разу — на виїзді іспанському "Реал Сосьєдаду". Фокус підсумував найважливіші події в матчі.

Рахунок було відкрито з пенальті на 18-й хвилині, який суддя призначив за фол захисника "Динамо" Дениса Попова у своєму штрафному майданчику.

Мікель Оярсабаль, автор дубля

Бущан відбив перший удар Оярсабаля, але баск наспів до м'яча і добив його в сітку під поперечину.

На 24-й хвилині Шеральдо Бекер завершив розмашисту перепасовку біля воріт динамівців ударом під поперечину — Бущан був безсилий що-небудь зробити.

Ще в першому таймі сансебастьянці довели рахунок до розгромного. Усе той самий Оярсабаль отримав м'яч від японця Кубо, переграв Попова і пробив повз Бущана.

У другій половині зустрічі кияни провели все ж більше часу на половині поля "Реала", але забити хоча б один м'яч не вдалося.

Найкращими у складі господарів були Такефуса Кубо та Мікель Оярсабаль.

Нагадаємо, що "Шахтар" програв свій матч у Лізі чемпіонів проти мюнхенської "Баварії" з рахунком 1-5. Український чемпіон першим відкрив рахунок у матчі, але згодом німці швидко зрівняли.

Раніше повідомлялося про те, на якому місці в Лізі чемпіонів перебуває донецький "Шахтар".