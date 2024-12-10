Німці бережуть гравців. "Шахтар" — "Баварія": подробиці матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, у завершальному матчі Ліги чемпіонів у 2024 році "Шахтар" зіграє з мюнхенською "Баварією", у якої на поле не вийде низка основних виконавців. Серед інших, Мануель Нойєр і Гаррі Кейн.

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Футбольний клуб "Шахтар" у вівторок, 10 грудня, у завершальному матчі Ліги чемпіонів у 2024 році зіграє з мюнхенською "Баварією", яку вважають одним із головних претендентів на перемогу в турнірі.

Поєдинок прийме стадіон "АуфШальке" в німецькому Гельзенкірхені. Фокус веде текстову трансляцію матчу "Динамо" — "Ференцварош". Початок — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція "Шахтар" — "Баварія"

Ліга чемпіонів. 6-й тур

Гельзенкірхен, "АуфШальке"

Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина), VAR: Федайі Сан (Швейцарія)

"Шахтар" (Донецьк, Україна) — "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) — 0:0

4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Своїми емоціями перед матчем поділився колишній форвард "Гірників" Жуніор Мораес.

5 ГОДИН ДО МАТЧУ. "Баварія" оголосила, що низка основних футболістів команди не вийдуть на матч проти "Шахтаря". Серед інших, це Мануель Нойєр, Свен Ульрайх, Хірокі Іто, Кінгслі Коман і Гаррі Кейн.

"Шахтар" — "Баварія": де дивитися матч

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні належать платформі Megogo, матч покаже канал "Megogo Футбол 1", який входить у підписку "Максимальна" відеосервісу.

"Шахтар" — "Баварія": прогноз

Беззаперечним фаворитом українсько-німецького протистояння на німецькому ж стадіоні вважається німецький гранд, бронзовий призер торішнього розіграшу Бундесліги. Перемогу "Баварії" оцінюють із коефіцієнтом 1,15. Ставка на нічию — 9,30. Перемога донецької команди — 23,00.

"Шахтар" — "Баварія": судді

Зустріч у Німеччині обслуговуватиме турецька бригада арбітрів під керівництвом Халіла Мелера, якому допоможуть лайнсмени Керем Ерсой і Шеркан Олгюнкан. Четвертий рефері — Арда Кардешлер. За пультом системи відеодопомоги — швейцарець Федайі Сан.

Можливі склади команд

"Шахтар": Дмитро Різник — Юхим Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Іраклій Азаров, Дмитро Криськів, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Егіналду, Данило Сікан.

"Баварія": Даніель Перец — Саша Бое, Дай Упамекано, Кім Мін Дже, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх, Александр Павлович, Майкл Олісе, Рафаел Геррейро, Лерой Сане, Джамал Мусіала.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів

"Баварія" в таблиці Ліги чемпіонів

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

Мюнхенська "Баварія" після п'яти матчів посідає 13-те місце в турнірній таблиці. "Шахтар" — на 26-му.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна повернулася в Україну і постріляла з гранатомета.

Також повідомлялося, що Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну, де його можна побачити.