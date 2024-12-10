Німці бережуть гравців. "Шахтар" — "Баварія": подробиці матчу Ліги чемпіонів
У вівторок, 10 грудня, у завершальному матчі Ліги чемпіонів у 2024 році "Шахтар" зіграє з мюнхенською "Баварією", у якої на поле не вийде низка основних виконавців. Серед інших, Мануель Нойєр і Гаррі Кейн.
Футбольний клуб "Шахтар" у вівторок, 10 грудня, у завершальному матчі Ліги чемпіонів у 2024 році зіграє з мюнхенською "Баварією", яку вважають одним із головних претендентів на перемогу в турнірі.
Поєдинок прийме стадіон "АуфШальке" в німецькому Гельзенкірхені. Фокус веде текстову трансляцію матчу "Динамо" — "Ференцварош". Початок — о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція "Шахтар" — "Баварія"
Ліга чемпіонів. 6-й тур
Гельзенкірхен, "АуфШальке"
Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина), VAR: Федайі Сан (Швейцарія)
"Шахтар" (Донецьк, Україна) — "Баварія" (Мюнхен, Німеччина) — 0:0
4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Своїми емоціями перед матчем поділився колишній форвард "Гірників" Жуніор Мораес.
5 ГОДИН ДО МАТЧУ. "Баварія" оголосила, що низка основних футболістів команди не вийдуть на матч проти "Шахтаря". Серед інших, це Мануель Нойєр, Свен Ульрайх, Хірокі Іто, Кінгслі Коман і Гаррі Кейн.
"Шахтар" — "Баварія": де дивитися матч
Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні належать платформі Megogo, матч покаже канал "Megogo Футбол 1", який входить у підписку "Максимальна" відеосервісу.
"Шахтар" — "Баварія": прогноз
Беззаперечним фаворитом українсько-німецького протистояння на німецькому ж стадіоні вважається німецький гранд, бронзовий призер торішнього розіграшу Бундесліги. Перемогу "Баварії" оцінюють із коефіцієнтом 1,15. Ставка на нічию — 9,30. Перемога донецької команди — 23,00.
"Шахтар" — "Баварія": судді
Зустріч у Німеччині обслуговуватиме турецька бригада арбітрів під керівництвом Халіла Мелера, якому допоможуть лайнсмени Керем Ерсой і Шеркан Олгюнкан. Четвертий рефері — Арда Кардешлер. За пультом системи відеодопомоги — швейцарець Федайі Сан.
Можливі склади команд
"Шахтар": Дмитро Різник — Юхим Конопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Іраклій Азаров, Дмитро Криськів, Артем Бондаренко, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Егіналду, Данило Сікан.
"Баварія": Даніель Перец — Саша Бое, Дай Упамекано, Кім Мін Дже, Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх, Александр Павлович, Майкл Олісе, Рафаел Геррейро, Лерой Сане, Джамал Мусіала.
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів
Мюнхенська "Баварія" після п'яти матчів посідає 13-те місце в турнірній таблиці. "Шахтар" — на 26-му.
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