Шахтар — Баварія: де дивитися Лігу чемпіонів і прогноз на матч

Після п'яти турів український чемпіон перебуває на 26-му місці турнірної таблиці Ліги чемпіонів із чотирма очками.

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Матч "Шахтар" — "Баварія" шостого туру Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 відбудеться у вівторок, 10 грудня, на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Початок — о 22:00 за київським часом. Через повномасштабне вторгнення "гірникам" доводиться грати свої матчі на виїзді.

Після п'яти турів український чемпіон перебуває на 26-му місці турнірної таблиці Ліги чемпіонів із чотирма очками. До матчу з мюнхенцями "Шахтар" зіграв унічию з "Болонью", програв "Аталанті" 0:3, "Арсеналу" 0:1, обіграв "Янг Бойз" 2:1. І потім у драматичному протистоянні на виїзді в Ейдховені поступився ПСВ 2:3.

"Баварія" перебуває на 13-й позиції таблиці Ліги чемпіонів із 9 очками.

Шахтар Ліга чемпіонів

Де дивитися матч Шахтар — Баварія

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні, зокрема матчу "Шахтар" — "Баварія" належать медіасервісу Megogo.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар — Баварія

Беззаперечним фаворитом майбутнього поєдинку букмекери називають "Баварію". Ставка на перемогу підопічних Венсана Компані приймається з коефіцієнтом 1,18. Нічия — 7,90. Перемога "Шахтаря" — 15,50.

Клуби, що посіли місця з 9-го по 24-те, зіграють стикові матчі за 1/8 фіналу. Перші 8 виходять у наступну стадію напряму. Решта вилітають із єврокубків.

Після матчу з "Баварією" "гірники" зіграють ще два поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів, але вже 2025 року. 22 січня — проти французького "Бреста", а 29-го — проти дортмундської "Боруссії".

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло "Вікторії" Пльзень, але забило свій перший гол за 5 матчів у Лізі Європи.

Також повідомлялося, що на Донбасі загинув батько воротаря донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського.