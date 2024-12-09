Шахтер — Бавария: где смотреть Лигу чемпионов и прогноз на матч

После пяти туров украинский чемпион находится на 26-м месте турнирной таблицы Лиги чемпионов с четырьмя очками.

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Матч "Шахтер" — "Бавария" шестого тура Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится во вторник, 10 декабря на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Начало — в 22:00 по киевскому времени. Из-за полномасштабного вторжения "горнякам" приходится играть свои матчи на выезде.

Спустя пять туров украинский чемпион находится на 26-м месте турнирной таблицы Лиги чемпионов с четырьмя очками. До матча с мюнхенцами "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей", проиграл "Аталанте" 0:3, "Арсеналу" 0:1, обыгрл "Янг Бойз" 2:1. И затем в драматичном противостоянии на выезде в Эйдховене уступил ПСВ 2:3.

"Бавария" находится на 13-й позиции таблицы Лиги чемпионов с 9 очками.

Шахтер Лига чемпионов

Где смотреть матч Шахтер — Бавария

Права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине, в том числе матча "Шахтер" — "Бавария" принадлежат медиасервису Megogo.

Прогнозы букмекеров на матч Шахтер – Бавария

Безоговорочным фаворитом предстоящего поединка букмекеры называют "Баварию". Ставка на победу подопечных Венсана Компани принимается с коэффициентом 1,18. Ничья — 7,90. Победа "Шахтера" — 15,50.

Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за 1/8 финала. Первые 8 выходят в следующую стадию напрямую. Остальные вылетают из еврокубков.

После матча с "Баварией" "горняки" сыграют еще два матча основного раунда Лиги чемпионов, но уже в 2025 году. 22 января — против французского "Бреста", а 29-го — против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что киевское "Динамо" проиграло "Виктории" Пльзень, но забило свой первый гол за 5 матчей в Лиге Европы.

Также сообщалось, что на Донбассе погиб отец вратаря донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского.