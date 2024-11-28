"Динамо" — "Виктория" Пльзень: первый гол за 5 матчей, киевляне проиграли чехам в Лиге Европы

Единственный гол в матче забил нападающий чехов Матей Выдра. После дальнего заброса он выиграл единоборство, затем переиграл динамовского защитника — и пробил в нижний угол Георгия Бущана.

Матч "Динамо" — "Виктория" Пльзень стал уже пятым проигранным в Лиге Европы — в этот раз соперником киевлян была команда из Чехии. Вице-чемпион Украины все же мог набирать свои первые очки — даже забил первым, но из офсайда.

Динамо — Виктория

Защитник Константин Вивчаренко отправил мяч в сетку на 51-й минуте. Арбитр зафиксировал вначале гол, но затем судья VAR определил офсайд. Защитник "Динамо" оказался перед Шапаренко, у которого удар не получился.

Динамо — Виктория

И практически в следующей атаке чехи забили. Нападающий Матей Выдра после дальнего заброса выиграл единоборство, затем переиграл динамовского защитника — и пробил в нижний угол Георгия Бущана.

Матей Відра забиває переможний гол своєї команди

Динамо — Виктория

Впоследствии у киевлян были возможности сравнять счет, но не хватало точности в завершающей стадии атак.

Динамо в таблице Лиги Европы

Динамо — Виктория

Таким образом киевская команда по-прежнему остается на последнем месте в турнирной таблице. "Виктория" Пльзень, в свою очередь, поднялась на 9-ю строчку Лиги Европы.

Динамо в таблице Лиги Европы

Виктория Пльзень в таблице Лиги Европы

Напомним, что накануне, 27 ноября ПСВ Эйндховен совершил невероятный камбэк, забив в ворота "Шахтера" три мяча с 87-й минуты. До этого "горняки" вели в счете со второго тайма — 2-0. В итоге у них поражение.

Также сообщалось, что, несмотря на тяжелую травму, голкипер "Тоттенхэма" с переломом ноги отстоял "сухой" матч.