Перый тайм. Буяльский в составе. "Динамо" – "Виктория" — 0-0: трансляция важнейшего матча Лиги Европы

"Динамо" находится на последнем, 36-м месте таблицы Лиге Европы с четырьмя поражениями. Соперник из Чехии — на 16-м и пока не проиграл ни разу.

"Динамо" Киев в четверг, 28 ноября, поборется за свои первые очки в Лиге Европы. Матчу с чешской "Викторией" Пльзень предшествовали четыре поражения кряду. У футболистов Александра Шовковского пока нет побед в основной раунде еврокубка.

Матч состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция: футбол "Динамо" – "Виктория" Плзень

Лига Европы, 5-й тур

Гамбург, стадион "Фолькспаркштадион"

Главный арбитр: Луиш Годинью (Португалия), VAR: Тьягу Мартинш (Португалия)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Виктория" (Пльзень, Чехия) – 0:0

13. Буяльский перебросил мяч через визави и отдал диагональ в борьбу на Дубинчака, мяч остался у динамовцев. Уже в следующей атаке Ванат мог выйти на удар по центру штрафной.

9. Нападающий чехов Шульц едва не прошел всю защиту динамовцев.

8. Буяльский завершал ударом очередную атаку динамовцев. Защитники чешской команды заблокировали удар.

7. Бражко пробивает издали — вратарь легко справляется с задачей.

2. Ошибка защитников Динамо на первых минутах — перехват чехов и первый удар по воротам Бущана — заблокировали.

Судья дает свисток.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды выходят на поле. Это первая официальная встреча сегодняшних соперников.

1 ЧАС ДО МАТЧА. "Динамо" сыграет в белой форме. Утром в день игры на стадионе состоялось регламентное предматчевое совещание. Было решено, в каких комплектах форм команды проведут свои матчи. Динамовцы сыграют в своей основной — белой форме.

"Динамо" — "Виктория": где смотреть матч

Николай Шапаренко

Прямая трансляция матча "Динамо" — "Виктория" в Украине доступна на канале "Megogo Футбол 1", по подписке "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность".

Прогноз на матч "Динамо" — "Виктория"

Виталий Буяльский

Аналитики отдают преимущество перед матчем украинской команде. Победа "Динамо" — с коэффициентом 2,45. Ничья — 3,40. Победа чешской команды — 2,80.

"Динамо" — "Виктория": судьи

"Виктория" Плзень

Матч в Гамбурге обслужит португальская бригада арбитров под руководством Луиша Годинью. Лайнсмены — Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Четвертый рефери — Рикарду Байшинью. VAR — Тьягу Мартинш.

Турнирная таблица Лиги Европы

Динамо в табилце Лиги Европы

Виктория Плзень в Лиге Европы

"Динамо" находится на последнем, 36-м месте турнирной таблицы Лиге Европы. В свою очередь, чешская команда занимает 16-е место и идет без поражений.

Напомним, что в поединке ПСВ — "Шахтер" украинский клуб упустил победу в последние 8 минут матча: с 87-й нидерландцы отличились трижды.

Ранее сообщалось, что удаление сломало игру "горняков". В случае победы над ПСВ "Шахтер" поднялся бы в таблице Лиги чемпионов на строчку, которая бы позволяла пробиться в плей-офф.