ПСВ – "Шахтер": все подробности ключевого для "горняков" матча в Лиге чемпионов

Перед матчем против ПСВ Эйндховен — "Шахтер" украинская команда идет на 28-й строчке турнирной таблицы Лиги чемпионов. У Эйндховена же дела получше — 24-я позиция. Но тренер нидерландцев Петер Бош отмечает комбинационный футбол "Шахтера" и считает незаслуженным поражение в Лондоне.

Футбол ПСВ – "Шахтер" состоится в среду, 27 ноября. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Это один из ключевых матчей Лиги чемпионов для украинской команды. "Горняков" в пятом туре ждет выезд на Philips Stadion, где играет свои домашние встречи ПСВ Эйндховен.

Соперники добились только по одной победе в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Украинцы в предыдущем туре переиграли швейцарский "Янг Бойз", а ПСВ с разгромом обыграл "Жирону": 4:0. Перед матчем против ПСВ Эйндховен украинская команда занимает 28-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Эйндховен же, в свою очередь" долбился больших успехов — и идет на 24-й строчке.

ПСВ и Шахтер в турнирной таблице Лиги чемпионов

ПСВ – "Шахтер", футбол: где смотреть матч Лиги чемпионов

Права на трансляцию матча ПСВ – "Шахтер" в Украине принадлежат медиаплатформе Megogo, встречу Лиги чемпионов покажут на канале "Megogo Футбол 1", в пакете подписки "Спорт", "Максимальная" или "Максимальное + благотворительность". За час до встречи стартует аналитическая студия с футбольными экспертами.

ПСВ — "Шахтер": футбол, прогноз

ПСВ — Шахтер: футбол

Эксперты считают, что шансы на победу домашней команды предпочтительными. Ставки на Эйндховен принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья — 4,75. Победа "Шахтера" — целых 7,50.

ПСВ — "Шахтер": тренер Петер Бош оценил игру "горняков"

Тренер Петер Бош

На пресс-конференции перед матчем ПСВ — "Шахтер" наставник нидерландской команды сделал немало словесных реверансов украинской команде. Отметил то, как горняки играли против "Арсенала" в Лондоне, хотя и проиграли минимально 0:1. По его словам, "Шахтер" умеет играть в короткий пас, в касание, а во время лондонского матча даже удавалось прижать "канониров" к своим воротам.

Напомним, что в последнем матче Лиги наций Албания – Украина сине-желтые добились неожиданной победы и, благодаря подходящему результату параллельного матча Чехия — Грузия, сыграют в плей-офф турнира.

Также сообщалось, что 16 ноября из-за отсутствия контригры Украина упустила победу в одном из решающих матчей против Грузии.