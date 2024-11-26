ПСВ — "Шахтар": усі подробиці ключового для "гірників" матчу в Лізі чемпіонів

Перед матчем проти ПСВ Ейндховен — "Шахтар" українська команда йде на 28-му рядку турнірної таблиці Ліги чемпіонів. У Ейндховена ж справи трохи кращі — 24-та позиція. Але тренер нідерландців Петер Бош звертає увагу на комбінаційний футбол "Шахтаря" і вважає незаслуженою поразку в Лондоні.

Футбол ПСВ — "Шахтар" відбудеться в середу, 27 листопада. Початок матчу — о 22:00 за київським часом. Це один із ключових матчів Ліги чемпіонів для української команди. "Гірників" у п'ятому турі чекає виїзд на Philips Stadion, де грає свої домашні зустрічі ПСВ Ейндховен.

Суперники здобули лише по одній перемозі в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Українці в попередньому турі переграли швейцарський "Янг Бойз", а ПСВ із розгромом обіграв "Жирону": 4:0. Перед матчем проти ПСВ Ейндховен українська команда посідає 28-й рядок у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Ейндховен же своєю чергою — і йде на 24-му рядку.

ПСВ і Шахтар у турнірній таблиці Ліги чемпіонів

ПСВ — "Шахтар", футбол: де дивитися матч Ліги чемпіонів

ПСВ — Шахтар: футбол

Права на трансляцію матчу ПСВ — "Шахтар" в Україні належать медіаплатформі Megogo, зустріч Ліги чемпіонів покажуть на каналі "Megogo Футбол 1", у пакеті підписки "Спорт", "Максимальна" або "Максимальне + благодійність". За годину до зустрічі стартує аналітична студія з футбольними експертами.

ПСВ — "Шахтар": футбол, прогноз

ПСВ — Шахтар: футбол

Експерти вважають, що шанси на перемогу домашньої команди більші. Ставки на Ейндховен приймаються з коефіцієнтом 1,44. Нічия — 4,75. Перемога "Шахтаря" — цілих 7,50.

ПСВ — "Шахтар": тренер Петер Бош оцінив гру "гірників"

тренер Петер Бош

На пресконференції перед матчем ПСВ — "Шахтар" наставник нідерландської команди зробив чимало словесних реверансів українській команді. Відзначив те, як гірники грали проти "Арсеналу" в Лондоні, хоча й програли мінімально 0:1. За його словами, "Шахтар" уміє грати в короткий пас, у дотик, а під час лондонського матчу навіть вдавалося притиснути "канонірів" до своїх воріт.

Нагадаємо, що в останньому матчі Ліги націй Албанія — Україна Синьо-жовті домоглися несподіваної перемоги й, завдяки відповідному результату паралельного матчу Чехія — Грузія, зіграють у плей-офф турніру.

Також повідомлялося, що 16 листопада через відсутність контргри Україна втратила перемогу в одному з вирішальних матчів проти Грузії.