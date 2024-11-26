"Шахтар" у Лондоні притиснув "Арсенал" до своїх воріт: тренер ПСВ назвав сильні сторони "гірників"

За словами тренера ПСВ Петера Боша, його вразила гра "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Рівню турніру найвищого світового класу, можливо, і не відповідає більшість клубів Ередевізії.

Перед футболом ПСВ — "Шахтар" тренер нідерландської команди Петер Бош відзначив гру гірників у цій Лізі чемпіонів, особливо матч у Лондоні проти "Арсеналу", хоч і програний. Про це наставник Ейндховена розповів на передматчевій пресконференції, повідомляє клубний сайт.

Головний тренер ПСВ Петер Бош каже, що його вразила гра "Шахтаря", але, проте, він вірить у перемогу своєї команди. Минулого вікенду Ейндховен зіграв матчі Ередевізії проти "Гронінгена", але Ліга чемпіонів, за словами тренера, — турнір найвищого світового класу, якому, можливо, і не відповідає більшість клубів внутрішньої першості Нідерландів.

"Шахтар" — це команда, яка хоче грати у футбол, що видно вже по її голкіперу, який схильний до індивідуальних дій. Вони багато розігрують коротких комбінацій, в один дотик. Вони так діяли навіть у Лондоні, і так час від часу навіть притискали "Арсенал" до воріт. Я думаю, вони програли там, можливо, незаслужено", — сказав Бош.

ПСВ — Шахтар, футбол: кадрові втрати нідерландців

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За словами наставника нідерландської команди, нападник Коухаїб Дріош напередодні залишив тренування з травмою і на матч проти "Шахтаря" він не вийде. Ноа Лангустой і Люк де Йонг — також під питанням. Не зіграє й Іван Перішич.

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