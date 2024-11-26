"Шахтер" в Лондоне прижал "Арсенал" к своим воротам: тренер ПСВ назвал сильные стороны "горняков"

По словам тренера ПСВ Петера Боша, его впечатлила игра "Шахтера" в Лиге чемпионов. Уровню турнира самого высокого мирового класса, возможно, и не соответствует большинство клубов Эредевизии.

Перед футболом ПСВ – "Шахтер" тренер нидерландской команды Петер Бош отметил игру горняков в этой Лиге чемпионов, особенно матч в Лондоне против "Арсеналу", хотя и проигранный. Об этом наставник Эйндховена рассказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает клубный сайт.

Главный тренер ПСВ Петер Бош говорит, что его впечатлила игра "Шахтера", но тем не менее верит в победу своей команды. В прошлый уик-энд Эйндховен сыграл матче Эредевизии против "Гронингена", но Лига чемпионов, по словам тренера, — турнир самого высокого мирового класса, которому, возможно, и не соответствует большинство клубов внутреннего первенства Нидерландов.

"Шахтер" — это команда, которая хочет играть в футбол, что видно уже по ее голкиперу, который склонен к индивидуальным действиям. Они много разыгрывают коротких комбинаций, в одно касание. Они так действовали даже в Лондоне, и так время от времени даже прижимали "Арсенал" к воротам. Я думаю, они проиграли там, возможно, незаслуженно", — сказал Бош.

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По словам наставника нидерландской команды, Коухаиб Дриош накануне покинул тренировку с травмой и на матч против "Шахтера" он не выйдет. Ноа Лангустой и Люк де Йонг — также под вопросом. Не сыграет и Иван Перишич.

Напомним о соотношении сил в таблице Лиги чемпионов, и о том, где смотреть матч ПСВ – "Шахтер".

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