ПСВ – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов и соотношение сил (таблица)

В текущей таблицы Лиги чемпионов нидерландский гранд набрал занимает 24-ю строчку, которая дает право продолжить участие в плей-офф. "Шахтер" же находится на 28-й строчке.

Футбол ПСВ – "Шахтер" состоится 27 ноября в Эйндховене. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Прежде ПСВ и "Шахтер" не встречались друг с другом. В целом "фермеры" сыграли 14 матчей с украинскими командами ("Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец"). В пяти были победы.

В текущей таблицы Лиги чемпионов нидерландский гранд занимает 24-ю строчку, которая дает право продолжить участие в плей-офф. "Шахтер" же находится на 28-й строчке.

ПСВ — Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов: положение Шахтера в таблице

Права на показ поединков украинской команды в основной сетке Лиги чемпионов принадлежат компании MEGOGO. В прямом эфире матч покажут по подпискам "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL. Примерно за час до начала встречи стартует эфир предматчевой студии. Имена комментаторов и футбольных экспертов в студии объявят позже.

ПСВ — Шахтер

Аудиотрансляция встречи будет в свободном доступе. На YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ" трансляция матч будет показана с задержкой в 10 минут.

Напомним, что украинцы обыграли Албанию и вышли в плей-офф Лиги наций.

Также сообщалось, что в предыдущем своем матче "Шахтер" переиграл "Янг Бойз", одного из аутсайдеров Лиги чемпионов.