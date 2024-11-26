ПСВ — "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів і співвідношення сил (таблиця)

У поточній таблиці Ліги чемпіонів нідерландський гранд набрав посідає 24-ту сходинку, яка дає право продовжити участь у плей-офф. "Шахтар" же перебуває на 28-му рядку.

Футбол ПСВ — "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Початок матчу — о 22:00 за київським часом. Раніше ПСВ і "Шахтар" не зустрічалися один з одним. Загалом "фермери" зіграли 14 матчів з українськими командами ("Динамо", "Дніпро", "Металіст", "Чорноморець"). У п'яти були перемоги.

У поточній таблиці Ліги чемпіонів нідерландський гранд посідає 24-ту сходинку, яка дає право продовжити участь у плей-офф. "Шахтар" же перебуває на 28-му рядку.

ПСВ — Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: становище Шахтаря в таблиці

Права на показ поєдинків української команди в основній сітці Ліги чемпіонів належать компанії MEGOGO. У прямому ефірі матч покажуть за підписками "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL. Приблизно за годину до початку зустрічі стартує ефір передматчевої студії. Імена коментаторів і футбольних експертів у студії оголосять пізніше.

ПСВ — Шахтар

Аудіотрансляція зустрічі буде у вільному доступі. На YouTube-каналі "MEGOGO СПОРТ" трансляція матч буде показана із затримкою в 10 хвилин.

Нагадаємо, що українці обіграли Албанію і вийшли в плей-офф Ліги націй.

Також повідомлялося, що в попередньому своєму матчі "Шахтар" переграв "Янг Бойз", одного з аутсайдерів Ліги чемпіонів.