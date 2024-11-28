ПСВ — "Шахтер": невероятный камбэк и 32 удара, победу упустили на последних минутах

"Шахтер" упустил победу из-за удаления, хотя вел в счете 2-0. 20 минут "горняки" играли в меньшинстве, и за это время нидерландцы забили трижды. Вратарь Дмитрий Ризнык совершил рекордное количество сейвов в одном матче Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" на выезде проиграл ПСВ Эйдховену со счетом 2-3. После стартового натиска и нескольких сейвов вратаря Дмитрия Ризныка Диниил Сикан открыл счет в матче. Фокус подытожил самые важные события матча Лиги чемпионов.

На 8-й минуте он завершил комбинацию, которую начал вратарь Шахтера и продолжил Ефим Конопля, обыгравшись в стеночку с партнером. После прострела правого защитника Сикан в касание замкнул передачу.

ПСВ — Шахтер: Даниил Сикан празднует гол

ПСВ — Шахтер

ПСВ — Шахтер

На 37-й минуте Александр Зубков ударом низом под дальнюю штангу замкнул комбинацию, которую начал Ефим Конопля, перехвативший мяч на половине поля Эйдховена.

В дальнейшем хозяева преимущественно играли позиционно. Шахтер же отвечал контратаками.

На 69-й минуте Педро Энрике опасно сфолил на Бакайоко и заработал прямую красную карточку. После этого контригра "горняков" практически сошла на нет. ПСВ же устроил штурм ворот украинской команды. И за 20 минут игры в большинстве сравнял счет. Дважды отличился Тиллман. Вначале сократил отставание ударом со штрафного, а затем ударом из-за пределов штрафной поразил девятку ворот Ризныка, который, к слову, совершил рекордное количество сейвов. А за 20 секунд до финального свистка вышедший на замену Пепи забил победный гол.

Дмитрий Ризнык

Шахтер в таблице Лиги чемпионов

Из-за упущенной победы украинская команда находится на 26-й строчке в Лиге чемпионов.

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

Впереди сложнейшие игры против "Баварии" и "Боруссии" Дортмунд.

Напомним, что перед матчем тренер ПСВ Петер Бош назвал сильные стороны "горняков" и отметил, что "Шахтер" в Лондоне иногда прижимал "Арсенал" к своим воротам.

Также сообщалось, что удаление сломало игру ПСВ – "Шахтер". Педро Энрике опасно сфолил и оставил свою команду в меньшинстве.