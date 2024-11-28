ПСВ — "Шахтар": неймовірний камбек і 32 удари, перемогу втратили на останніх хвилинах

"Шахтар" втратив перемогу через вилучення, хоча вів у рахунку 2-0. 20 хвилин "гірники" грали в меншості, і за цей час нідерландці забили тричі. Воротар Дмитро Різник зробив рекордну кількість сейвів в одному матчі Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" на виїзді програв ПСВ Ейдховену з рахунком 2-3. Після стартового натиску і кількох сейвів воротаря Дмитра Різника Дінііл Сікан відкрив рахунок у матчі. Фокус підсумував найважливіші події матчу Ліги чемпіонів.

На 8-й хвилині форвард завершив комбінацію, яку розпочав воротар Шахтаря і продовжив Юхим Конопля, обігравшись у стіночку з партнером. Після прострілу правого захисника Сікан у дотик замкнув передачу.

ПСВ — Шахтар: Данило Сікан святкує гол

ПСВ — Шахтар

ПСВ — Шахтар

На 37-й хвилині Олександр Зубков ударом низом під дальню штангу замкнув комбінацію, яку розпочав Юхим Конопля, який перехопив м'яч на половині поля Ейдховена. Надалі господарі переважно грали позиційно. Шахтар же відповідав контратаками.

На 69-й хвилині Педро Енріке небезпечно сфолив на Бакайоко і заробив пряму червону картку. Після цього контргра "гірників" практично зійшла нанівець. ПСВ же влаштував штурм воріт української команди. І за 20 хвилин гри в більшості зрівняв рахунок. Двічі відзначився Тіллман. Спочатку скоротив відставання ударом зі штрафного, а потім ударом з-за меж штрафного влучив у дев'ятку воріт Різника, який, до слова, здійснив рекордну кількість сейвів. А за 20 секунд до фінального свистка Пепі, який вийшов на заміну, забив переможний гол.

Дмитро Різник

Шахтар у таблиці Ліги чемпіонів

Через втрачену перемогу українська команда перебуває на 26-му рядку в Лізі чемпіонів.

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

Попереду надскладні ігри проти "Баварії" і "Боруссії" Дортмунд.

Нагадаємо, що перед матчем тренер ПСВ Петер Бош назвав сильні сторони "гірників" і зазначив, що "Шахтар" у Лондоні іноді притискав "Арсенал" до своїх воріт.

Також повідомлялося, що вилучення зламало гру ПСВ — "Шахтар". Педро Енріке небезпечно сфолив і залишив свою команду в меншості.