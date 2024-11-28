Битва за перші очки. "Динамо" — "Вікторія": подробиці найважливішого матчу Ліги Європи
"Динамо" перебуває на останньому, 36-му місці таблиці Ліги Європи з чотирма поразками. Суперник із Чехії — на 16-му і поки що не програв жодного разу.
"Динамо" Київ у четвер, 28 листопада, побореться за свої перші очки в Лізі Європи. Матчу з чеською "Вікторією" Пльзень передували чотири поразки поспіль. У футболістів Олександра Шовковського поки що немає перемог в основному раунді єврокубка.
Матч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 19:45 за київським часом.
Онлайн-трансляція: футбол "Динамо" — "Вікторія" Плзень
Ліга Європи, 5-й тур
Гамбург, стадіон "Фолькспаркштадіон"
Головний арбітр: Луїш Годінью (Португалія), VAR: Тьягу Мартінш (Португалія)
"Динамо" (Київ, Україна) — "Вікторія" (Пльзень, Чехія) — 0:0
1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. "Динамо" зіграє в білій формі. Уранці в день гри на стадіоні відбулася регламентна передматчева нарада. Було вирішено, в яких комплектах форм команди проведуть свої матчі. Динамівці зіграють у своїй основній — білій формі.
"Динамо" — "Вікторія": де дивитися матч
Пряма трансляція матчу "Динамо" — "Вікторія" в Україні доступна на каналі "Megogo Футбол 1", за передплатою "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність".
Прогноз на матч "Динамо" — "Вікторія"
Аналітики віддають перевагу перед матчем українській команді. Перемога "Динамо" — з коефіцієнтом 2,45. Нічия — 3,40. Перемога чеської команди — 2,80.
"Динамо" — "Вікторія": судді
Матч у Гамбурзі обслужить португальська бригада арбітрів під керівництвом Луїша Годінью. Лайнсмени — Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий рефері — Рікарду Байшинью. VAR — Тьягу Мартінш.
Турнірна таблиця Ліги Європи
"Динамо" перебуває на останньому, 36-му місці турнірної таблиці Ліги Європи. Зі свого боку, чеська команда посідає 16-те місце і йде без поразок.
Нагадаємо, що в поєдинку ПСВ — "Шахтар" український клуб втратив перемогу в останні 8 хвилин матчу: з 87-ї нідерландці відзначилися тричі.
Раніше повідомлялося, що вилучення зламало гру "гірників". У разі перемоги над ПСВ "Шахтар" піднявся б у таблиці Ліги чемпіонів на сходинку, яка б давала змогу пробитися до плей-оф.