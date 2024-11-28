Битва за перші очки. "Динамо" — "Вікторія": подробиці найважливішого матчу Ліги Європи

"Динамо" перебуває на останньому, 36-му місці таблиці Ліги Європи з чотирма поразками. Суперник із Чехії — на 16-му і поки що не програв жодного разу.

"Динамо" Київ у четвер, 28 листопада, побореться за свої перші очки в Лізі Європи. Матчу з чеською "Вікторією" Пльзень передували чотири поразки поспіль. У футболістів Олександра Шовковського поки що немає перемог в основному раунді єврокубка.

Матч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція: футбол "Динамо" — "Вікторія" Плзень

Ліга Європи, 5-й тур

Гамбург, стадіон "Фолькспаркштадіон"

Головний арбітр: Луїш Годінью (Португалія), VAR: Тьягу Мартінш (Португалія)

"Динамо" (Київ, Україна) — "Вікторія" (Пльзень, Чехія) — 0:0

1 ГОДИНА ДО МАТЧУ. "Динамо" зіграє в білій формі. Уранці в день гри на стадіоні відбулася регламентна передматчева нарада. Було вирішено, в яких комплектах форм команди проведуть свої матчі. Динамівці зіграють у своїй основній — білій формі.

"Динамо" — "Вікторія": де дивитися матч

Микола Шапаренко

Пряма трансляція матчу "Динамо" — "Вікторія" в Україні доступна на каналі "Megogo Футбол 1", за передплатою "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність".

Прогноз на матч "Динамо" — "Вікторія"

Віталій Буяльський

Аналітики віддають перевагу перед матчем українській команді. Перемога "Динамо" — з коефіцієнтом 2,45. Нічия — 3,40. Перемога чеської команди — 2,80.

"Динамо" — "Вікторія": судді

"Вікторія" Плзень

Матч у Гамбурзі обслужить португальська бригада арбітрів під керівництвом Луїша Годінью. Лайнсмени — Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Четвертий рефері — Рікарду Байшинью. VAR — Тьягу Мартінш.

Турнірна таблиця Ліги Європи

Динамо в табілці Ліги Європи

Вікторія Плзень у Лізі Європи

"Динамо" перебуває на останньому, 36-му місці турнірної таблиці Ліги Європи. Зі свого боку, чеська команда посідає 16-те місце і йде без поразок.

Нагадаємо, що в поєдинку ПСВ — "Шахтар" український клуб втратив перемогу в останні 8 хвилин матчу: з 87-ї нідерландці відзначилися тричі.

Раніше повідомлялося, що вилучення зламало гру "гірників". У разі перемоги над ПСВ "Шахтар" піднявся б у таблиці Ліги чемпіонів на сходинку, яка б давала змогу пробитися до плей-оф.