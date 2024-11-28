"Динамо" Київ — "Вікторія" Пльзень: де дивитися матч Ліги Європи

Київська команда після чотирьох поразок в основному раунді Ліги Європи посідає останнє, 36-те місце. Поки що без забитих голів і набраних очок.

Матч "Динамо" — "Вікторія" Пльзень відбудеться в четвер, 28 листопада, на "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок — о 19:45 за київським часом.

Київська команда після чотирьох матчів у Лізі Європи посідає останнє, 36-те місце — причому без очок і забитих голів. Кияни програли "Лаціо" (0:3), "Гоффенгайму" (0:2), "Ромі" (0:1) і "Ференцварошу" (0:4)."

"Динамо" в таблиці Ліги Європи

"Вікторія" Пльзень перебуває на 16-й позиції з 6 очками. Клуб із Чехії зіграв унічию з німецьким "Айнтрахтом" (3:3), болгарським "Лудогорцем" (0:0), і грецьким ПАОКом (2:2), а також домігся перемоги над Реал Сосьєдадом (2:1).

"Вікторія" Пльзень на 16-й позиції

Динамо — Вікторія Пльзень: де дивитися

Матч "Динамо" — "Вікторія" Пльзень транслюватиме медіасервіс MEGOGO — офіційний бродкастер українських команд у єврокубках. Футбольні поєдинки можна буде подивитися за підписками "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність". Коментатори зустрічі Динамо — Вікторія — Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко.

Нагадаємо, що напередодні, 27 листопада, ПСВ Ейндховен переграв "Шахтар", хоча програвав до 87-ї хвилини 0-2.

Також повідомлялося, що перед матчем із "Шахтарем" тренер ПСВ Петер Бош зазначав, що "Шахтарю" вдавалося притиснути "Арсенал" до своїх воріт у лондонському матчі.