"Динамо" Киев – "Виктория" Пльзень: где смотреть матч Лиги Европы

Киевская команда после четырех поражений в основном раунде Лиги Европы занимает последнее, 36-е место. Пока что без забитых голов и набранных очков.

Матч "Динамо" – "Виктория" Пльзень состоится в четверг, 28 ноября, на "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Киевская команда после четырех матчей в Лиге Европы занимает последнее, 36-е место — причем без очков и забитых голов. Киевляне проиграли "Лацио" (0:3), "Хоффенхайму" (0:2), "Роме" (0:1) и "Ференцварошу" (0:4)."

"Динамо" в таблице Лиги Европы

"Виктория" Плзень в таблице Лиги Европы

"Виктория" Пльзень находится на 16-й позиции с 6 очками. Клуб из Чехии сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" (3:3), болгарским "Лудогорцем" (0:0), и греческим ПАОКом (2:2), а также добился победы над Реал Сосьедадом (2:1).

Динамо – Виктория Пльзень: где смотреть

Матч "Динамо" – "Виктория" Пльзень будет транслировать медиасервис MEGOGO — официальны бродкастер украинских команд в еврокубках. Футбольные поединки можно будет посмотреть по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность". Комментаторы встречи Динамо – Виктория — Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко.

Напомним, что накануне, 27 ноября, ПСВ Эйндховен переиграл "Шахтер", хотя проигрывал до 87-й минуты 0-2.

Также сообщалось, что перед матчем с "Шахтером" тренер ПСВ Петер Бош отмечал, что "Шахтеру" удавалось прижать "Арсенал" к своим воротам в лондонском матче.