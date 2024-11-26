Несмотря на тяжелую травму: голкипер "Тоттенхэма" с переломом ноги отстоял "сухой" матч (фото)
Вратарю "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио придется провести некоторое время вне игры. Ему сделали операцию на сломанной лодыжке.
В субботу, 23 ноября, во время 12-го тура Чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" со счетом 4:0 победил "Манчестер Сити". Голкипер команды-победителя Гульельмо Викарио, как оказалось, играл со сломанной ногой, информирует NDTV.
В конце первого тайма Викарио получил повреждение в результате единоборства с полузащитником "Манчестера", бразильцем Савиньо.Важно
Викарио продолжил матч, даже несколько раз спас команду от вероятного гола, но доигрывал его уже с переломом. Позже вратарь "Тоттенхэма" опубликовал фото из больницы.
"Иногда футбол дает тебе максимум свершений, а иногда бросает вызов, которого ты не ожидаешь. Я играл 60 минут на "Этихаде" со сломанной костью в лодыжке, отдав команде абсолютно все, что мог", — написал футболист.
"К сожалению, не было никакого способа обойти эту проблему. Мне нужна была операция", — пояснил итальянский голкипер, который выступает за "Тоттенхэм" с 2023 года и в сезоне 2024/25 отстоял четыре поединка с "сухим" счетом.
В свою очередь игроки лондонского "Тоттенхэма" поддержали своего одноклубника, пожелав ему скорейшего восстановления после такой травмы.
В "Тоттенхэме" подтвердили, что Викарио успешно перенес операцию.
Вместо Викарио позицию вратаря, вероятнее всего, займет 36-летний Фрейзер Форстер.
Что известно о Гульельмо Викарио
Гульельмо Викарио — 28-летний итальянский футболист, вратарь английского клуба "Тоттенхэм Хотспур".
Во взрослом футболе дебютировал в 2014 году, выступая за команду "Фонтанафредда". В следующем году перешел в клуб "Венеции".
Сезон 2019/20 провел в составе "Перуджи", перешел в "Кальяри", в котором в статусе резервного голкипера дебютировал в играх Серии A.
В течение 2021-2023 годов играл за "Эмполи". В июне 2023 года за 20 миллионов евро перешел в "Тоттенхэм", с которым заключил пятилетний контракт.
За "шпоры" Викарио уже провел 55 матчей и в текущем сезоне отстоял четыре поединка с "сухим результатом".
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