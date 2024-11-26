Попри важку травму: голкіпер "Тоттенгема" з переломом ноги відстояв "сухий" матч (фото)

Воротарю "Тоттенгема" Гульєльмо Вікаріо доведеться провести деякий час поза грою. Йому зробили операцію на зламаній кісточці.

У суботу, 23 листопада, під час 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу "Тоттенгем" з рахунком 4:0 переміг "Манчестер Сіті". Голкіпер команди-переможця Гульєльмо Вікаріо, як виявилося, грав зі зламаною ногою, інформує NDTV.

Наприкінці першого тайму Вікаріо зазнав ушкодження внаслідок єдиноборства з півзахисником "Манчестеру", бразильцем Савіньйо.

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Вікаріо продовжив матч, навіть декілька разів врятувавши команду від ймовірного голу, але догравав його вже з переломом. Пізніше воротар "Тоттенгема" опублікував фото з лікарні.

"Іноді футбол дає тобі максимум звершень, а іноді кидає виклик, якого ти не очікуєш. Я грав 60 хвилин на "Етіхаді" зі зламаною кісткою в щиколотці, віддавши команді абсолютно все, що міг", — написав футболіст.

"На жаль, не було ніякого способу обійти цю проблему. Мені потрібна була операція", — пояснив італійський голкіпер, який виступає за "Тоттенгем" з 2023 року й у сезоні 2024/25 відстояв чотири поєдинки з "сухим" рахунком.

Своєю чергою гравці лондонського "Тоттенгема" підтримали свого одноклубника, побажавши йому якнайшвидшого відновлення після такої травми.

У "Тоттенгемі" підтвердили, що Вікаріо успішно переніс операцію.

Замість Вікаріо позицію воротаря, найімовірніше, займе 36-річний Фрейзер Форстер.

Що відомо про Гульєльмо Вікаріо

Гульєльмо Вікаріо

Гульєльмо Вікаріо — 28-річний італійський футболіст, воротар англійського клубу "Тоттенгем Готспур".

У дорослому футболі дебютував 2014 року, виступаючи за команду "Фонтанафредда". Наступного року перейшов до клубу "Венеції".

Сезон 2019/20 провів у складі "Перуджі", перейшов до "Кальярі", у якому у статусі резервного голкіпера дебютував в іграх Серії A.

Протягом 2021–2023 років грав за "Емполі". У червні 2023 року за 20 мільйонів євро перейшов до "Тоттенгему", з яким уклав п'ятирічний контракт.

За "шпори" Вікаріо вже провів 55 матчів й у поточному сезоні відстояв чотири поєдинки з "сухим результатом".

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