"Динамо" — "Вікторія" Пльзень: перший гол за 5 матчів, кияни програли чехам у Лізі Європи

Єдиний гол у матчі забив нападник чехів Матей Видра. Після дальнього закидання він виграв єдиноборство, потім переграв динамівського захисника — і пробив у нижній кут Георгія Бущана.

Матч "Динамо" — "Вікторія" Плзень став уже п'ятим програним у Лізі Європи — цього разу суперником киян була команда з Чехії. Віцечемпіон України все ж міг набирати свої перші очки — навіть забив першим, але з офсайда.

Динамо — Вікторія

Захисник Костянтин Вівчаренко відправив м'яч у сітку на 51-й хвилині. Арбітр зафіксував спочатку гол, але потім суддя VAR визначив офсайд. Захисник "Динамо" опинився перед Шапаренком, у якого удар не вийшов.

Динамо — Вікторія

І практично в наступній атаці чехи забили. Нападник Матей Видра після дальнього закидання виграв єдиноборство, потім переграв динамівського захисника — і пробив у нижній кут Георгія Бущана.

Матей Видра забиває переможний гол своєї команди

Динамо — Вікторія

Згодом у киян були нагоди зрівняти рахунок, але не вистачало точності в завершальній стадії атак.

Динамо в таблиці Ліги Європи

Динамо — Вікторія

Тобто київська команда, як і раніше, залишається на останньому місці в турнірній таблиці. "Вікторія" Плзень, зі свого боку, піднялася на 9-й рядок Ліги Європи.

Динамо в таблиці Ліги Європи

Вікторія Пльзень у таблиці Ліги Європи

Нагадаємо, що напередодні, 27 листопада ПСВ Ейндховен здійснив неймовірний камбек, забивши у ворота "Шахтаря" три м'ячі з 87-ї хвилини. До цього "гірники" вели в рахунку з другого тайму — 2-0. У підсумку в них поразка.

Також повідомлялося, що, попри важку травму, голкіпер "Тоттенгема" з переломом ноги відстояв "сухий" матч.