На Донбассе погиб отец вратаря донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского

Отца вратаря донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского убили россияне. Дмитрию Твардовскому навсегда осталось 45 лет.

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий ВСУ Дмитрий Твардовский, отец голкипера донецкого "Шахтера" Дениса Твардовского. Трагическое известие сообщил футбольный клуб.

Дмитрий Анатольевич Твардовский с начала полномасштабного вторжения стал в ряды Вооруженных сил Украины.

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Он был минометчиком и служил в самых горячих точках на востоке Украины, мужественно защищая независимость нашего государства и свободу украинского народа.

21 ноября 2024 года, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Урожайное (Донецкая область) он с побратимами попал под вражеский обстрел и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ему было 45 лет.

Простились со старшим солдатом Дмитрием Твардовским, который проходил службу отдельной президентской бригаде имени гетмана Богдана Хмельницкого, 28 ноября в Черновцах. После кремации прах погибшего Героя похоронят на Аллее Славы Центрального кладбища.

28 октября 2024 года в боях против российских оккупантов под поселком Нью-Йорк в Донецкой области погиб 24-летний гребец из Николаева, член национальной сборной Украины по академической гребле Даниил Егоров.

Также мы писали, что на войне погиб актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко, военнослужащий Петр Великий. Он проработал в театре в течение 20 лет и сыграл более 35 ролей.