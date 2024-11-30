На Донбасі загинув батько воротаря донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського

Батька воротаря донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського вбили росіяни. Дмитру Твардовському назавжди залишилося 45 років.

На війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ Дмитро Твардовський, батько голкіпера донецького "Шахтаря" Дениса Твардовського. Трагічну звістку повідомив футбольний клуб.

Дмитро Анатолійович Твардовський від початку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України.

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Він був мінометником й служив у найгарячіших точках на сході України, мужньо боронячи незалежність нашої держави та свободу українського народу.

21 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне (Донецька область) він з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям.

Йому було 45 років.

Попрощалися зі старшим солдатом Дмитром Твардовським, який проходив службу окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, 28 листопада у Чернівцях. Після кремації прах загиблого Героя поховають на Алеї Слави Центрального кладовища.

28 жовтня 2024 року у боях проти російських окупантів під селищем Нью-Йорк на Донеччині загинув 24-річний весляр з Миколаєва, член національної збірної України з академічного веслування Даниїл Єгоров.

Також ми писали, що на війні загинув актор Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, військовослужбовець Петро Великий. Він пропрацював у театрі протягом 20 років та зіграв понад 35 ролей.