Немцы берегут игроков. "Шахтер" — "Бавария": подробности матча Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, в заключительном матче Лиги чемпионов в 2024 году "Шахтер" сыграет с мюнхенской "Баварией", у которой на поле не выйдет ряд основных исполнителей. Среди прочих, Мануэль Нойер и Гарри Кейн.
Футбольный клуб "Шахтер" во вторник, 10 декабря, в заключительном матче Лиги чемпионов в 2024 году сыграет с мюнхенской "Баварией", считающейся одним из главным претендентов на победу в турнире.
Поединок примет стадион "АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. Фокус ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" —"Ференцварош". Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция "Шахтер" — "Бавария"
Лига чемпионов. 6-й тур
Гельзенкирхен, "АуфШальке"
Главный арбитр: Халил Мелер (Турция), VAR: Федайи Сан (Швейцария)
"Шахтер" (Донецк, Украина) — "Бавария" (Мюнхен, Германия) — 0:0
4 ЧАСА ДО МАТЧА. Своими эмоциями перед матчем поделился бывший форвард "Горняков" Жуниор Мораес.
5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. "Бавария" объявила, что ряд основных футболистов команды не выйдут на матч против "Шахтера". В числе прочих, это Мануэль Нойер, Свен Ульрайх, Хироки Ито, Кингсли Коман и Гарри Кейн.
"Шахтер" — "Бавария": где смотреть матч
Права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине принадлежат платформе Megogo, матч покажет канал "Megogo Футбол 1", который входит в подписку "Максимальная" видеосервиса.
"Шахтер" — "Бавария": прогноз
Безоговорочным фаворитом украинско-немецкого противостояния на немецком же стадионе считается гранд, бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша Бундеслиги. Победу "Баварии" оценивают с коэффициентом 1,15. Ставка на ничью — 9,30. Победа донецкой команды — 23,00.
"Шахтер" — "Бавария": судьи
Встречу в Германии обслужит турецкая бригада арбитров под руководством Халила Мелера, которому помогут лайнсмены Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан. Четвертый рефери — Арда Кардешлер. За пультом системы видеопомощи — швейцарец Федайи Сан.
Предполагаемые составы команд
"Шахтер": Дмитрий Ризнык — Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ираклий Азаров, Дмитрий Криськив, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Эгиналду, Даниил Сикан.
"Бавария": Даниэль Перец — Саша Боэ, Дай Упамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Александр Павлович, Майкл Олисе, Рафаэл Геррейро, Лерой Сане, Джамал Мусиала.
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Мюнхенская "Бавария" после пяти матчей занимает 13-е место в турнирной таблице. "Шахтер" — на 26-й.
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