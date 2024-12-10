Немцы берегут игроков. "Шахтер" — "Бавария": подробности матча Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, в заключительном матче Лиги чемпионов в 2024 году "Шахтер" сыграет с мюнхенской "Баварией", у которой на поле не выйдет ряд основных исполнителей. Среди прочих, Мануэль Нойер и Гарри Кейн.

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Футбольный клуб "Шахтер" во вторник, 10 декабря, в заключительном матче Лиги чемпионов в 2024 году сыграет с мюнхенской "Баварией", считающейся одним из главным претендентов на победу в турнире.

Поединок примет стадион "АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. Фокус ведет текстовую трансляцию матча "Динамо" —"Ференцварош". Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция "Шахтер" — "Бавария"

Лига чемпионов. 6-й тур

Гельзенкирхен, "АуфШальке"

Главный арбитр: Халил Мелер (Турция), VAR: Федайи Сан (Швейцария)

"Шахтер" (Донецк, Украина) — "Бавария" (Мюнхен, Германия) — 0:0

4 ЧАСА ДО МАТЧА. Своими эмоциями перед матчем поделился бывший форвард "Горняков" Жуниор Мораес.

5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. "Бавария" объявила, что ряд основных футболистов команды не выйдут на матч против "Шахтера". В числе прочих, это Мануэль Нойер, Свен Ульрайх, Хироки Ито, Кингсли Коман и Гарри Кейн.

"Шахтер" — "Бавария": где смотреть матч

Права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине принадлежат платформе Megogo, матч покажет канал "Megogo Футбол 1", который входит в подписку "Максимальная" видеосервиса.

"Шахтер" — "Бавария": прогноз

Безоговорочным фаворитом украинско-немецкого противостояния на немецком же стадионе считается гранд, бронзовый призер прошлогоднего розыгрыша Бундеслиги. Победу "Баварии" оценивают с коэффициентом 1,15. Ставка на ничью — 9,30. Победа донецкой команды — 23,00.

"Шахтер" — "Бавария": судьи

Встречу в Германии обслужит турецкая бригада арбитров под руководством Халила Мелера, которому помогут лайнсмены Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан. Четвертый рефери — Арда Кардешлер. За пультом системы видеопомощи — швейцарец Федайи Сан.

Предполагаемые составы команд

"Шахтер": Дмитрий Ризнык — Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ираклий Азаров, Дмитрий Криськив, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Эгиналду, Даниил Сикан.

"Бавария": Даниэль Перец — Саша Боэ, Дай Упамекано, Ким Мин Джэ, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих, Александр Павлович, Майкл Олисе, Рафаэл Геррейро, Лерой Сане, Джамал Мусиала.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

"Бавария" в таблице Лиги чемпионов

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" после пяти матчей занимает 13-е место в турнирной таблице. "Шахтер" — на 26-й.

Напомним, что Элина Свитолина вернулась в Украину и постреляла из гранатомета.

Также сообщалось, что Шевченко привез "Золотой мяч" в Украину, где его можно увидеть.