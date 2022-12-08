"Нашли место для тряпки": в Конгрессе США вытерли ноги о флаг "ДНР" (видео)

Перформанс провела делегация украинских волонтеров во главе с шоуменом Сергеем Притулой. Флаг так называемой "республики" отлично подошел для чистки обуви, заявили участники.

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Делегация украинских волонтеров в Конгрессе США во главе с телеведущим Сергеем Притулой вытерли ноги о флаг так называемой "ДНР". Момент попал на видео, которое шоумен опубликовал в Twitter.

"Этот флаг отлично подходит для чистки обуви", — говорит один из участников.

После этого он расстилает флаг на пол, а присутствующие в зале становятся на него ногами.

"Даже в Конгрессе США знают, что для этой тряпки есть только одно применение", — заметил Сергей Притула.

Ведущий также пояснил, что участвовал в слушании Конгресса США, на котором украинское волонтерское движение признали на самом высоком уровне.

"Благодарю Конгресс США за то, что слышат украинское гражданское общество. Нам важна стабильная двухпартийная поддержка со стороны США, дальнейшая помощь оружием и справедливое наказание российских военных преступников", – написал Притула.

Деталей своего участия в заседании он не привел.

Напомним, что израильско-украинская волонтерская команда Frida ранее передала Украине более 20 машин скорой помощи и вертолеты.

Волонтерский фонд "Повернись живим" ранее показал работу нового украинского беспилотника SHARK. Его можно собрать за 15 минут и запустить с катапульты.

Фокус ранее писал, что Сергей Притула объявлял сбор денег на украинские дроны RAM II UAV после массового ракетного удара 10 октября.