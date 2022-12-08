"Знайшли місце для ганчірки": у Конгресі США витерли ноги об прапор "ДНР" (відео)

Перформанс провела делегація українських волонтерів на чолі із шоуменом Сергієм Притулою. Прапор так званої "республіки" чудово підійшов для чищення взуття, заявили учасники.

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Делегація українських волонтерів у Конгресі США на чолі з телеведучим Сергієм Притулою витерли ноги об прапор так званої "ДНР". Момент потрапив на відео, яке шоумен опублікував у Twitter.

"Цей прапор відмінно підходить для чищення взуття", — каже один з учасників.

Після цього він розстелює прапор на підлогу, а присутні у залі стають на нього ногами.

"Навіть у Конгресі США знають, що для цієї ганчірки є лише одне застосування", — зауважив Сергій Притула.

Ведучий також пояснив, що брав участь у слуханні Конгресу США, на якому український волонтерський рух визнали на найвищому рівні.

"Дякую Конгресу США за те, що чують українське громадянське суспільство. Нам важлива стабільна двопартійна підтримка з боку США, подальша допомога зброєю та справедливе покарання російських воєнних злочинців", – написав Притула.

Деталі своєї участі в засіданні він не навів.

Нагадаємо, що ізраїльсько-українська волонтерська команда Frida раніше передала Україні понад 20 машин швидкої допомоги та гелікоптери.

Волонтерський фонд "Повернися живим" раніше показав роботу нового українського безпілотника SHARK. Його можна зібрати за 15 хвилин і запустити з катапульти.

Фокус раніше писав, що Сергій Притула оголошував збір грошей на українські дрони RAM II UAV після масового ракетного удару 10 жовтня.