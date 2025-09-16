"Надихає світ": у популярному вечірньому шоу США показали мапу України без Криму (відео)

У популярному американському вечірньому шоу "The Late Show with Stephen Colbert", яке виходить на телеканалі CBS, показали мапу України без півострова Крим.

Увагу на те, що Україна була зображена на карті без Криму, звернуло UNITED24 Media, яке оприлюднило відповідний допис в Instagram, тегнувши саме шоу та його ведучого Стівена Колбера.

"Хоча Україна вдячна за підтримку та увагу, навіть такі дрібні помилки мають значення. Росія систематично використовує такі "карти без Криму" в рамках своєї пропаганди", — йдеться у дописі.

Мапа України без Криму з'являється у той момент, коли Стівен Колбер розповідає про напад РФ на українців.

"Україна надихає світ героїчною боротьбою під керівництвом Володимира Зеленського", — говорить Колбер у момент, коли поряд з'являється мапа без Криму.

Після цих слів у залі звучать гучні оплески.

На момент публікації матеріалу ані продюсери шоу, ані ведучий не відреагували на зауваження української сторони.

Нагадаємо, в грудні 2024 року Міжнародна федерація футболу показала мапу України без Криму.

Того ж місяця "Квартал 95" також показав Україну без Криму.