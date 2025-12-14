Джон Сіна програв в останньому бою в WWE і офіційно завершив кар'єру рестлера (відео)

48-річний легендарний американський рестлер і кіноактор Джон Фелікс Ентоні Сіна-молодший, більш відомий як Джон Сіна, у ніч на 14 грудня провів свій останній поєдинок у промоції World Wrestling Entertainment (WWE) і офіційно завершив кар'єру професійного рестлера. Однак у планах спортсмена продовжити співпрацю з WWE.

Фінальний бій Джона Сіни відбувся на турнірі WWE Saturday Night's Main Event XLII у Вашингтоні на арені Capital One Arena, повідомляє ITR Wrestling. Його суперником став чинний чемпіон і одна з головних зірок WWE — Гюнтер. Поєдинок завершився поразкою Сіни: "Генерал рингу" змусив легенду здатися після задушливого прийому "сліпер".

Після закінчення бою Джон Сіна попрощався з фанатами і символічно залишив свої кросівки на рингу — жест, що традиційно означає остаточне завершення кар'єри. Цей момент викликав бурхливу реакцію у глядачів і рестлінг-спільноти по всьому світу.

Загалом на турнірі відбулося чотири поєдинки, проте саме бій Сіни став центральною подією вечора. Поразка ветерана викликала хвилю емоцій у шанувальників, чимало з яких виросли на матчах 17-разового чемпіона світу WWE.

Напередодні турніру Джон Сіна ще раз підтвердив, що цей бій стане для нього останнім. В ефірі Jimmy Kimmel Live він підкреслив, що не збирається повертатися на ринг навіть заради разового матчу.

"Суперзірки WWE не обов'язково йдуть на пенсію. Вони просто хапаються за можливість провести ще один матч. Я повністю на 100% завершую. 13 грудня — мій останній виступ у рингу... Я більше ніколи не битимуся", — заявив спортсмен.

Попри завершення активної кар'єри, Джон Сіна не прощається з WWE остаточно. У великому інтерв'ю для Тома Рінальді на офіційному YouTube-каналі промоції він повідомив, що підписав п'ятирічний контракт із компанією, який набирає чинності одразу після його останнього поєдинку.

Згідно з угодою, Сіна стане офіційним послом WWE, представлятиме компанію на міжнародних заходах, братиме участь у медійних проєктах і виступатиме обличчям бренду. Таким чином його появи на шоу та івентах WWE в майбутньому не виключені, проте вже не в статусі бійця.

Колишній рестлер, а нині актор Тріпл Ейч (Triple H) прокоментував відхід свого колеги з рингу. За його словами, Сіна завжди отримував щире задоволення від виступів, і прощальний бій став логічним і гідним фіналом його легендарного шляху.

"Я бачив це в його очах, коли він насолоджувався кожною секундою. Одне я знаю про Джона точно: щоразу, коли я бачив, як він виходить на ринг, він отримував від цього величезне задоволення, і сьогоднішній вечір не був винятком", — сказав Ейч.

Нагадаємо, 2024 року на церемонії вручення премії "Оскар" Джон Сіна вибіг на сцену абсолютно голим, а своє інтимне місце прикрив конвертом із написом "Найкращий дизайн костюмів".