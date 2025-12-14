Джон Сина проиграл в последнем бою в WWE и официально завершил карьеру рестлера (видео)

48-летний легендарный американский рестлер и киноактер Джон Феликс Энтони Сина-младший, более известный как Джон Сина, в ночь на 14 декабря провел свой последний поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и официально завершил карьеру профессионального рестлера. Однако в планах спортсмена продолжить сотрудничество с WWE.

Финальный бой Джона Сины состоялся на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII в Вашингтоне на арене Capital One Arena, сообщает ITR Wrestling. Его соперником стал действующий чемпион и один из главных звезд WWE — Гюнтер. Поединок завершился поражением Сины: "Генерал ринга" заставил легенду сдаться после удушающего приема "слипер".

После окончания боя Джон Сина попрощался с фанатами и символически оставил свои кроссовки на ринге — жест, традиционно означающий окончательное завершение карьеры. Этот момент вызвал бурную реакцию у зрителей и рестлинг-сообщества по всему миру.

Всего на турнире состоялось четыре поединка, однако именно бой Сины стал центральным событием вечера. Поражение ветерана вызвало волну эмоций у поклонников, многие из которых выросли на матчах 17-кратного чемпиона мира WWE.

Накануне турнира Джон Сина еще раз подтвердил, что этот бой станет для него последним. В эфире Jimmy Kimmel Live он подчеркнул, что не собирается возвращаться на ринг даже ради разового матча.

"Суперзвезды WWE не обязательно уходят на пенсию. Они просто хватаются за возможность провести еще один матч. Я полностью на 100% завершаю. 13 декабря – мое последнее выступление в ринге… Я больше никогда не буду драться", — заявил спортсмен.

Несмотря на завершение активной карьеры, Джон Сина не прощается с WWE окончательно. В большом интервью для Тома Ринальди на официальном YouTube-канале промоушена он сообщил, что подписал пятилетний контракт с компанией, который вступает в силу сразу после его последнего поединка.

Согласно договору, Сина станет официальным послом WWE, будет представлять компанию на международных мероприятиях, участвовать в медийных проектах и выступать лицом бренда. Таким образом его появления на шоу и ивентах WWE в будущем не исключены, однако уже не в статусе бойца.

Бывший рестлер, а ныне актер Трипл Эйч (Triple H) прокомментировал уход своего коллеги из ринга. По его словам, Сина всегда получал искреннее удовольствие от выступлений, и прощальный бой стал логичным и достойным финалом его легендарного пути.

"Я видел это в его глазах, когда он наслаждался каждой секундой. Одно я знаю о Джоне точно: каждый раз, когда я видел, как он выходит на ринг, он получал от этого огромное удовольствие, и сегодняшний вечер не был исключением", — сказал Эйч.

Напомним, в 2024 году на церемонии вручения премии "Оскар" Джон Сина выбежал на сцену абсолютно голым, а свое интимное место прикрыл конвертом с надписью "Лучший дизайн костюмов".