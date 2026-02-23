Розруха на тлі Альп: блогери показали, який вигляд мають олімпійські об'єкти в Турині (фото, відео)

Після того, як завершилася Олімпіада 2026 в Італії, блогери з'їздили на олімпійські об'єкти в Турині, де проходили Ігри 2006 року. І виявилося, що спортивні споруди, на які держава виділила понад 5 мільярдів євро, занедбані та руйнуються.

Спортивні споруди стадіону "Чезана Паріоль" зараз перебувають у занедбаному стані. Після Олімпіади вони використовувалися для тренувань і кількох змагань, але з 2012 року занедбані. Тепер постає питання, що буде з інфраструктурою Олімпіади 2026 року в Мілані та Кортіні. Нещодавно занедбане місце проведення зимових Олімпійських Ігор 2006 року відвідали дослідники міських просторів із групи Broken Window Theory , які опублікували на YouTube відео, що демонструє жалюгідний стан цього місця.

Місце проведення Олімпіади 2006 — руйнується

Територія сильно заросла, і місце проведення змагань нагадує місто-привид. Бобслейна траса стала непридатною, а більша частина комплексу вкрита графіті. Єдине, що радує погляд — це Альпи на задньому плані.

Відео дня

"Зараз Італія знову приймає у себе зимові Олімпійські ігри 2026 року, і хоча організатори ігор прагнуть створити щось довговічне, ми вирішили з'ясувати, що насправді може означати ця спадщина після того, як спортсмени виїдуть і камери переключяться на щось інше. Тому що минулого разу деякі олімпійські об'єкти Італії були просто занедбані", — сказав ведучий каналу.

Блогери зазначили, що всю інфраструктуру дорого підтримувати в потрібному стані і не менш дорого просто знищити.

Знімальна група показує стан льодової траси для бобслею в Чезана-Торінезе, яка занедбана вже 15 років. Олімпійські прапори все ще на місці, як і камери, розташовані поруч із вітриною, де раніше стояв олімпійський факел.

Бобслейна траса, побудована до Олімпіади 2006, зараз просто руйнується Фото: Скриншот

"Протягом двох тижнів у 2006 році найкращі спортсмени світу мчали цією трасою довжиною 1,4 км. Двадцять років потому це місце пустує, немов шрам, що тягнеться південними Альпами крізь ліс. Воно було побудовано для 7000 глядачів, але вже багато років пустує", — додає ведучий.

Олімпіада 2006 у Турині пройшла з розмахом, але споруди виявилися непотрібними

Потім дослідники відвідали трамплін для стрибків на лижах у Прагелато, який страждає від бур'янів, вандалізму та графіті.

"Цей об'єкт замислювався як національний тренувальний центр, створений для підготовки наступного покоління італійських стрибунів з трампліну. Але це майбутнє так і не настало", — заявляє ведучий, показуючи місця для 9000 уболівальників. Усе навколо заросло молодим лісом. А всередині деяких будівель досі залишилися меблі, плакати та зображення олімпійських кілець.

Однак у 2026 році італійський уряд запевняє, що зі спорудами Олімпіади 2026 року такого не станеться, і всі будови будуть використовуватися повторно в довгостроковій перспективі.

Організатори Олімпійських ігор заявляють, що 85 відсотків спортивних об'єктів у Мілані (район Кортіна) вже існують або були тимчасово побудовані на час двотижневих змагань і будуть демонтовані після завершення Ігор.

Тим часом Олімпійське селище в Мілані буде переобладнано на студентський гуртожиток, а в довгостроковій перспективі це принесе користь транспортній та інфраструктурній сфері в північній Італії.

Нагадаємо, українська збірна завершила участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії без жодної медалі в заліку.

Тим часом стало відомо, що відомий український блогер Владислав Хільченко кваліфікувався на Паралімпіаду 2026 року.