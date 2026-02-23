Разруха на фоне Альп: блогеры показали, как выглядят олимпийские объекты в Турине (фото, видео)

После того, как завершилась Олимпиада 2026 в Италии, блогеры съездили на олимпийские объекты в Турине, где проходили Игры 2006 года. И оказалось, что спортивные сооружения, на которые государство выделило более 5 миллиардов евро, заброшены и разрушаются.

Спортивные сооружения стадиона "Чезана Париоль" сейчас находятся в заброшенном состоянии. После Олимпиады они использовались для тренировок и нескольких соревнований, но с 2012 года заброшены. Теперь возникает вопрос, что будет с инфраструктурой Олимпиады 2026 в Милане и Кортине. Недавно заброшенное место проведения зимних Олимпийских Игр 2006 года посетили исследователи городских пространств из группы Broken Window Theory , которые опубликовали на YouTube видео, демонстрирующее плачевное состояние этого места.

Место проведения Олимпиады 2006 - разрушается

Территория сильно заросла, и место проведения соревнований напоминает город-призрак. Бобслейная трасса пришла в негодность, а большая часть комплекса покрыта граффити. Единственное, что радует взгляд – это Альпы на заднем плане.

"Сейчас Италия снова принимает у себя зимние Олимпийские игры 2026 года, и хотя организаторы игр стремятся создать нечто долговечное, мы решили выяснить, что на самом деле может означать это наследие после того, как спортсмены уедут и камеры переключятся на что-то другое. Потому что в прошлый раз некоторые олимпийские объекты Италии были просто заброшены", — сказал ведущий канала.

Блогеры отметили, что всю инфраструктуру дорого поддерживать в нужном состоянии и не менее дорого просто уничтожить.

Съемочная группа показывает состояние ледовой трассы для бобслея в Чезана-Торинезе, которая заброшена уже 15 лет. Олимпийские флаги все еще на месте, как и камеры, расположенные рядом с витриной, где раньше стоял олимпийский факел.

Бобслейная трасса, построенная к Олимпиаде 2006, сейчас просто разрушается Фото: Скриншот

"В течение двух недель в 2006 году лучшие спортсмены мира мчались по этой трассе длиной 1,4 км. Двадцать лет спустя это место пустует, словно шрам, тянущийся по южным Альпам сквозь лес. Оно было построено для 7000 зрителей, но уже много лет пустует", — добавляет ведущий.

Олимпиада 2006 в Турине прошла с размахом, но сооружения оказались не нужны

Затем исследователи посетили трамплин для прыжков на лыжах в Прагелато, который страдает от сорняков, вандализма и граффити.

"Этот объект задумывался как национальный тренировочный центр, созданный для подготовки следующего поколения итальянских прыгунов с трамплина. Но это будущее так и не наступило", — заявляет ведущий, показывая места для 9000 болельщиков. Все вокруг заросло молодым лесом. А внутри некоторых строений до сих пор остались мебель, плакаты и изображения олимпийских колец.

Однако в 2026 году итальянское правительство заверяет, что с сооружениями Олимпиады 2026 такого не произойдет и все строения будут использоваться повторно в долгосрочной перспективе.

Организаторы Олимпийских игр заявляют, что 85 процентов спортивных объектов в Милане (район Кортина) уже существуют или были временно построены на время двухнедельных соревнований и будут демонтированы после завершения Игр.

Тем временем Олимпийская деревня в Милане будет переоборудована в студенческое общежитие, а в долгосрочной перспективе это принесет пользу транспортной и инфраструктурной сфере в северной Италии.

Напомним, украинская сборная завершила участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии без единой медали в зачете.

Тем временем стало известно, что известный украинский блогер Владислав Хильченко квалифицировался на Паралимпиаду 2026 года.