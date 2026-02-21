Известный блогер Владислав Хильченко квалифицировался на Паралимпиаду 2026 года

Ведущий тревел-шоу "Одной Правой" будет выступать в соревнованиях по парасноуборду среди атлетов с поражениями рук. Хильченко потерял левую руку после ДТП.

Известный украинский блогер Владислав Хильченко будет выступать в классе SB-UL (Snowboard Upper Limb) — категории для спортсменов с нарушениями или ампутацией верхних конечностей, сообщает Tribuna.

Владислав Хильченко будет соревноваться на Паралимпиаде 2026 года

Паралимпийские игры 2026 состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Ранее Владислав писал, что принял участие в международных соревнованиях по парасноубордингу, которые прошли в крупнейшем в Европе крытом искусственном горнолыжном комплексе в Нидерландах.

Владислав Хильченко — что известно

Владислав Хильченко — украинский путешественник и блогер, автор и ведущий тревел-шоу "Однією Правою". Проект он создал после тяжелой травмы, которая кардинально изменила его жизнь.

Утром 17 июня 2016 года на автодороге Харьков-Щербаковка Владислава Хильченко, который ехал на велосипеде, сбил автомобиль. В результате полученных травм врачам пришлось ампутировать ему левую руку.

Владислав Хильченко также занимается альпинизмом и ведет тревел-блог

Сейчас Хильченко имеет значительную аудиторию в соцсетях: на его YouTube-канал подписаны 379 тысяч человек, а в Instagram за ним следят 142 тысячи пользователей.

До ДТП Хильченко занимался американским футболом и выступал в составе харьковских "Атлантов".

Напомним, Паралимпиада в Италии обещает быть скандальной, ведь Россия впервые с 2014 года будет представлять своих спортсменов на Паралимпийских играх под собственным флагом.

В связи с этим украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины приняли решение бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требует не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.