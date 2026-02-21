Відомий блогер Владислав Хільченко кваліфікувався на Паралімпіаду 2026

Ведучий тревел-шоу "Однією Правою" виступатиме у змаганнях з парасноуборду серед атлетів із ураженнями рук. Хільченко втратив ліву руку після ДТП.

Відомий український блогер Владислав Хільченко буде виступати в класі SB-UL (Snowboard Upper Limb) — категорії для спортсменів із порушеннями або ампутацією верхніх кінцівок, повідомляє Tribuna.

Владислав Хільченко буде змагатись на Паралімпіаді 2026

Паралімпійські ігри 2026 відбудуться у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 15 березня.

Раніше Владислав писав, що взяв участь у міжнародних змаганнях з Парасноубордингу, які пройшли у найбільшому у Європі критому штучному гірськолижному комплексі у Нідерландах.

Владислав Хільченко – що відомо

Владислав Хільченко — український мандрівник та блогер, автор і ведучий тревел-шоу "Однією Правою". Проєкт він створив після тяжкої травми, яка кардинально змінила його життя.

Вранці 17 червня 2016 року на автодорозі Харків–Щербаківка Владислава Хільченко, який їхав на велосипеді, збив автомобіль. Унаслідок отриманих травм лікарям довелося ампутувати йому ліву руку.

Владислав Хільченко також займається альпінізмом та веде тревел-блог

Нині Хільченко має значну аудиторію в соцмережах: на його YouTube-канал підписані 379 тисяч людей, а в Instagram за ним стежать 142 тисячі користувачів.

До ДТП Хільченко займався американським футболом та виступав у складі харківських "Атлантів".

Нагадаємо, Паралімпіада в Італії обіцяє бути скандальною, адже Росія вперше з 2014 року представлятиме своїх спортсменів на Паралімпійських іграх під власним прапором.

У зв'язку з цим українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України ухвалили рішення бойкотувати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.