Ярослава Магучіх завоювала друге "золото" ЧС

Другу у своїй кар'єрі золоту медаль чемпіонатів світу в приміщенні виборола відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх.

На чемпіонаті в польському місту Торуна стрибунка обійшла своїх суперниць і взяла висоту 2,01 без жодної помилки, ставши найтитулованішою українською легкоатлеткою в історії чемпіонатів світу в приміщенні, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

В арсеналі спортсменки — дві золоті медалі та чотири нагороди, що є унікальним досягненням для України

За інформацією 24 каналу, взявши висоту в 2,01 метра, Магучіх замовила висоту в 2,06 метра, що є рекордом чемпіонату, проте всі три спроби виявилися невдалими, і перемогу їй принесла перша висота.

Напередодні змагань Ярослава опублікувала в соцмережі відео, в якому заявила, що боротиметься за найвищу нагороду. І, як бачимо, слова свого дотримала. Вона зазначила, що повертається до Торуни вдруге, оскільки вже виступала тут 2021 року на чемпіонаті Європи.

Відео дня

Срібло чемпіонату виборола інша українська спортсменка, Юлія Левченко. Вона взяла висоту 1,99 метра з першої спроби, як і її суперниці Ангеліна Топіч із Сербії та Нікола Оліслагерс з Австралії. Усі три спортсменки розділили другу сходинку п'єдесталу.

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу 2023 року, виграла Олімпіаду-2024 і встановила світовий рекорд, взявши висоту 2,10 метра.

Нагадаємо, у соцмережах спалахнув мовний скандал навколо Ярослави Магучіх після допису користувача, який заявив, що спортсменка в повсякденному житті нібито спілкується російською мовою.

Також повідомлялося, що спортсменка після Олімпійських ігор-2024 задонатила на ЗСУ мільйон гривень.